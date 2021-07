Marysol Sosa responde a Sarita tras proclamarse única heredera de José José

CIUDAD DE MÉXICO.- Marysol Sosa no se quedó callada luego de que su media hermana Sarita Sosa y su madre, Sara Salazar, solicitaran ser las herederas de José José.

Después de que “Suelta la Sopa” filtrara el documento presentado ante la corte de Miami donde la joven se reconoce como la única hija del “Príncipe de la Canción”, la hija de Anel Noreña envió un comunicado al respecto.

Sólo quiero aclarar que aquí las opiniones personales no tienen cabida. Si ellas, dígase la Señora Salazar y mi media hermana Sara, creen que el testamento de México no es válido, no quiere decir que el documento no exista y no tenga validez”, escribió.

RECHAZA LA ACTITUD DE SARITA

De acuerdo a la misiva, a Marysol no le preocupa no recibir alguna pertenencia de su padre, sino el hecho de que tanto ella como su hermano José Joel no sean reconocidos como hijos de José José en el documento que presentó Sarita a la corte de Miami.

“Lo que sí me sorprende, según constata el documento presentado ayer ante las cámaras por el programa Suelta la Sopa, es que para estas personas mi padre sólo tuvo una hija”, agregó.

Finalmente, lamenta que Sarita actúe de una forma “denostable y deleznable” respecto a la fortuna de su padre.

“Lamento que siga siendo la manera de actuar de mi media hermana y compañía, más allá de herencias y fortunas. Todo, desde que se llevaron a papá de México, hasta el día de hoy, lo han llevado acabo de forma incorrecta y engañosa, denostable y deleznable”.