Mariana Garza revela si le rompió el corazón a Erik Rubín

MÉXICO.- Mariana Garza se pronunció acerca de las recientes declaraciones de su colega Erik Rubín, quien afirmó que la cantante le rompió el corazón cuando formaban parte de la agrupación Timbiriche.

En un encuentro con la prensa fue cuestionada al respecto y aseguró que ella siempre trató bien al cantante. También afirmó que él solo dijo esto para meterla en aprietos con los medios. “Hablando de tema Rubín, nos acaban de decir que le rompiste el corazón cuando estuvieron en Timbiriche, ¿eso fue cierto?”, le dijo una de las reporteras.

Ante esto la cantante respondió con una negativa y entre risas aseguró que no es verdad. “No. Lo dijo nada más para esto (causar revuelo en los medios). Yo no, yo siempre lo he tratado con mucho cariñito”, expresó Mariana.



Después fue cuestionada sobre sus planes para lo que resta del año y reveló que está a punto de iniciar ensayos para una obra de teatro. Ahora que terminó con su participación en Pequeñas Grandes Cosas, se estará presentando en Solo quiero hacerte feliz, una trilogía que estuvo a punto de estrenar antes de la pandemia. Así mismo, presentará una obra musical próximamente, pero no reveló más detalles sobre ella.

Finalmente, compartió el orgullo que siente por su hija, quien empieza su carrera en el teatro.

Las declaraciones de Erik Rubín

En distintas ocasiones, Rubín confesó que algunas de sus compañeras de Timbiriche le habrían “roto el corazón” porque lo rechazaron: "Thalía me rompió el corazón, Mariana Garza me rompió el corazón. De chavito yo estaba enamorado de Mariana y Mariana nunca me peló”, confesó a las cámaras de Sale el Sol.

El cantante también causó un pequeño revuelo cuando habló de su fugaz romance con María Conchita Alonso. Conchita también hizo sus declaraciones al respecto y afirmó que Rubín fue muy especial para ella, incluso más que Julio Iglesias. “Porque tuvimos más… compartimos más, estaba yo haciendo aquí mi programa Picante, yo vivía aquí, fue muy tierno, muy talentoso”, dijo Alonso.

Erik está casado con Andrea Legarreta desde hace 21 años y crían juntos a sus dos hijas. Con tan solo tres meses de noviazgo, el extimbiriche le pidió matrimonio a la conductora y se han convertido en una de las parejas más sólidas del espectáculo.