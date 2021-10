"¿Cuál es tu problema conmigo?": María Conchita Alonso estalla contra Gustavo Adolfo Infante

MÉXICO.- Gustavo Adolfo Infante durante su programa matutino Sale el sol, criticó a María Conchita Alonso por su postura ante el Covid-19. El periodista de espectáculos aseguró que Alonso es "un peligro" para las personas que la siguen y afirmó que ella no quiso darle una entrevista por lo que habría dicho en su contra.

Cabe recordar que la cantante compartió su punto de vista sobre las vacunas contra el coronavirus en una entrevista para Veantaneando, donde dijo: “Ni loca soy un conejillo de indias porque eso es lo que ellos están haciendo. Somos el conejillo de indias. Es imposible que en menos de un año tengan una vacuna que ellos sepan que funciona”.

En más de una ocasión, Gustavo Adolfo la criticó por estos comentarios, como también ha criticado a otros famosos antivacunas como Verástegui y Paty Navidad. Sin embargo, María Conchita ha decidio responderle directamente al conductor por sus ataques y en particular por su afirmación respecto a que se negó a ofrecerle una entrevista.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que la también actriz compartió un comunicado dedicado a Infante en el que se lee: "¿Cuál es tu problema conmigo? ¿Qué te he hecho yo a ti? Eras un periodista a quien respetaba y ahora, así, de repente, de un día para otro, me tienes montada una guerra”.

En seguida le cuestionó si por dar su opinión estaba atentando contra la vida de alguien, como según ella afirmó el conductor. Después le exigió que respetara su opinión, citando a Benito Juárez y su célebre sentencia “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

En la última parte del comunicado, María Conchita se refiere a la entrevista que nunca llegaron a tener. “En el concierto de GranDiosa, me enteré de que nos ibas a entrevistar 10 minutos antes. ¿Cómo iba a poder darte la entrevista si poco días después de que comimos […] sales diciendo en tu programa que me cierren las redes… solo por el hecho de no pensar como tú?, escribió.

Gustavo Adolfo le responde

El pasado 23 de octubre, a pocas horas de que la cantante publicara el comunicado Gustavo Adolfo le contestó por medio de un video que subió a su canal de YouTube. "Siempre te he respetado, siempre te he admirado", empezó diciendo el condcutor.

"Con todo el cariño y admiración que te tengo, que tú digas que, siendo un líder de opinión, no te vas a vacunar porque con ese ejemplo estás creando una consciencia que puede causar la muerte de alguien. [...] Agarra la onda, María Conchita".

Finalmente, recordó algunos momentos que compartieron juntos a lo largo de la extensa carrera de la actriz y le aseguró que no ha perdido por ella ni el respeto ni la admiración. "Si por eso me has dejado de respetar, yo te quiero decir que te sigo respetando y te sigo queriendo, y te sigo admirando".

Sobre la entrevista, dijo que el equipo de la cantante le aseguró que ella le daría la entrevista para promocionar sus conciertos; sin embargo, de último minuto le negaron el enlace con María Conchita y que eso fue lo que lo molestó. Pero volvió a agregar que sigue respetando a la cantante y que no quiere tener más problemas con ella.