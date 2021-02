María Conchita Alonso regresa a "GranDiosas", luego de su pleito con el productor Hugo Mejuto

CIUDAD DE MÉXICO.- Se anunció el regreso de María Conchita Alonso a los escenarios de México con su participación en el concierto “GranDiosas”, a pesar de que la venezolana había jurado no volver a trabajar con el productor del show, reveló Alex Kaffie.

En septiembre de 2017, María Cochita Alonso decidió ya no ser parte del gran espectáculo vocal “GranDiosas”, ya que aseguró que el productor Hugo Mejuto, no le había pagado lo acordado.

En ese entonces, la cantante declaró a los medios que no regresaría a México de Los Ángeles, si el productor no le pagaba lo que le debía, ya que eran varias presentaciones las que quedaban pendientes, así como el hospedaje que corrió por su cuenta y supuestamente Mejuto se lo reembolsaría.

“Le pedí (a Hugo Mejuto) que para tomar el avión a México debe pagarme los adeudos mencionados y el concierto de Xalapa, de lo contrario no participaría en ‘GranDiosas’ porque no respeta contratos y ya no confío en él”, respondió a Radio Fórmula en 2017.

En 2019 hubo una presentación especial por el décimo aniversario del espectáculo y Hugo Mejuto tenía la esperanza de que María Conchita Alonso estuviera presente en el concierto en el que estuvieron reunidas 16 de las cantantes que fueron parte del proyecto durante su primera década, pero no pudo lograrlo.

Pero al parecer María Conchita y Hugo Mejuto limaron asperezas y sus fanáticos podrán disfrutar de su inigualable voz y sus más grandes éxitos, en el concierto virtual que se realizará el mes que viene, como así lo publicó Alex Kaffie en su columna Sin Lisonja.

Una de dos: No sabe lo que es tener dignidad o su hambre está canija. Y es que tras jurar que "NUNCA MÁS" volvería a trabajar con Hugo Mejuto (productor del espectáculo GranDiosas), María Conchita Alonso ¡regresa a GranDiosas! Ella que tras dar un concierto de GranDiosas en 2017 en el Auditorio Nacional tildó de pillo y tranza a Hugo Mejuto, ¡ah! también lo acusó de haberle quedado a deber el dinero que puso de su bolsa para liquidar la cuenta del hotel donde estuvo alojada, ¡tropieza de nuevo con la misma piedra! Sí, María Conchita Alonso volverá a laborar con quien juró no lo haría nunca más en la vida. ¿Dónde quedó su dignidad, señora?”, escribió Kaffie.

De acuerdo a la cuenta oficial de Instagram de GranDiosas, el concierto se realizaría en próximo 27 de marzo, a través de “eticket Live”, donde también cantarán Dulce y Karina.