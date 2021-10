Gustavo Adolfo Infante denuncia amenazas de una reportera estadounidense que lo llamó “ciudadano de segunda”

CIUDAD DE MÉXICO.- Gustavo Adolfo Infante denunció públicamente que fue amenazado por la reportera estadounidense, Nelssie Carrillo y por su compañero camarógrafo, tras opinar sobre el problema que tuvieron con Aracely Arámbula.

Hace varios días se armó tremendo zafarrancho entre los reporteros de espectáculos de Los Ángeles, California y Aracely Arámbula, al abrir la puerta del vehículo de la actriz sin su autorización al ver que no quería darles una entrevista.

La noticia se hizo viral, ya que el abogado de “La Chule” envió un comunicado donde condenaba la actitud de los periodistas hacia su cliente, ya que Aracely lo único que quería era proteger la identidad de su hijo, menor de edad.

Como era de esperarse, todos los programas de televisión comentaron lo sucedido y emitieron su opinión al respecto, entre ellos, Gustavo Adolfo Infante, quien en sus programas de “Sale el Sol” y “De Primera Mano”, de Imagen Televisión, dio su punto de vista.

Aparentemente a Nelssie Carrillo, una de las reporteras que estaba presente al momento del encuentro con la expareja de Luis Miguel, no le pareció como se expresó Infante en sus programas y le llamó para reclamarle.

De acuerdo a lo platicado por el presentador de televisión, Nelssie le habría hablado por teléfono en todo exaltado, con el fin de reclamarle por los comentarios que había hecho sobre lo que sucedió en Los Ángeles, y supuestamente trató de sobajarlo por ser mexicano.

Me habló Nelssie Carrillo en un tono muy agresivo, muy… yo diría, majadero, retador… y me dice: ‘Ya deja de estar diciendo tantas estupideces. ¿Qué tú estuviste ahí? Porque no puedes decir esas cosas, a parte a este País, porque ustedes los mexicanos no pueden venir…”, platicó Infante.