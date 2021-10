Luis Miguel y Alejandra Guzmán son otros de los artistas involucrados en los Pandora Papers

Ciudad de México.- Luis Miguel y Alejandra Guzmán son otros de los famosos nombres revelados en los documentos filtrados de los Pandora Papers, que dan a conocer la riqueza oculta, evasión fiscal y, en algunos casos, lavado de dinero que los empresarios y figuras públicas han recurrido en los últimos 20 años.

En el caso de Luis Miguel se dice que a mediados de 2013 formó una sociedad en las Islas Británicas para comprar un lujoso yate de 25 metros adquirido a nombre de Skyfall Marine Ltd, en la que el intérprete es el único accionista; mientras que su hermano, Alejandro Gallego Basteri, está reportado como director.

El yate con diseño italiano y capacidad para ocho pasajeros fue uno de los transportes donde se le vio al cantante siendo anfitrión de fiestas exorbitantes y pasarela de sus conquistas, además de servirle de refugio durante la pandemia.

¿Qué señala a Alejandra Guzmán?

Por su parte, los documentos señalan a La Guzmán por haber comprado un inmueble de lujo por medio de una empresa fantasma registrada como ‘Frida Enterprises Corp’, en las Islas Vírgenes Británicas, territorio reconocido por sus privilegios fiscales y confidencialidad.

Asimismo, refieren que desde 2014, la intérprete mexicana es la única accionista de la compañía creada a través de distintos despachos de abogados del territorio británico.

A su vez, los papeles señalan que en 2018 bajo el nombre de Frida Enterprises Inc, Alejandra adquirió un pent-house en el condominio ‘Aria on the Bay’, Miami, ubicado en una torre residencial frente al mar de 53 pisos y con lotes ofrecidos entre los 400 mil y los 10 millones de dólares.

Cabe señalar que no es ilegal tener una sociedad offshore, pero en muchos casos esta acción se presta para hacer fraudes fiscales y evadir impuestos, por lo que ahora los artistas se encuentran bajo la mira pública.