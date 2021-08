María Conchita Alonso dice que 'primero muerta' antes de vacunarse contra la Covid-19

Ciudad de México.- María Conchita Alonso sigue firme con relación a no adquirir la inmunidad contra la Covid-19, e incluso reprochó la postura de su colega Pepe Aguilar, quien aseguró no le dará trabajo a las personas que no reciban la vacuna anticovid.

Durante la conferencia de prensa que brindó en Monterrey para promocionar el show GranDiosas, la cantante se pronunció contra las acciones que se han tomado en el mundo para combatir los contagios de coronavirus.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Obviamente hay que cuidarse porque existe, eso es creado en un laboratorio, entonces claro, hay que cuidarse y como yo siempre digo no creemos en mucho de lo que dicen con respecto al virus, creemos que es una plandemia y no una pandemia”, manifestó.

Apoya a Paty Navidad

Posteriormente, la artista de origen cubano, nacionalizada venezolana y estadounidense externó su apoyo a Paty Navidad, quien está contagiada de Covid-19, pero al igual que ella no cree en las vacunas contra esta enfermedad.

“¡Ay!, a la pobre le han dicho que ojalá se muera, o sea, es muy triste que hoy en día la gente no pueda tener su opinión, estés de acuerdo o no con ella debes de ser respetado”, comentó.

Pese al estado de su compañera del medio del espectáculo, Alonso asegura que se mantendrá en su postura contra la inmunización, aunque esto le pueda costar la vida. “O sea… ¡me muero antes!, ¡nooo!, sabiendo todo lo que sé, sabiendo todo lo que sé sería estúpido de mi parte, o sería tonta hacerlo”.

Por último, al escuchar la postura que ha tomado Pepe Aguilar con todas las personas cercanas a su equipo de trabajo, las cuales deben estar vacunadas o serán despedidas, María Conchita arremetió y dijo: “Es muy inconsciente, es un hombre ignorante, no sabe la realidad, la cuestión”.