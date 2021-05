María Conchita Alonso reveló romance con Erik Rubín

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de hablar sobre sus grandes amores, María Conchita Alonso reveló que tuvo un amor fugaz y “bonito” con Erik Rubín.

Fue para el programa de Gustavo Adolfo Infante, “El Minuto que Cambió Mi Destino”, que María Conchita Alonso recordó que la década de 1990 tuvo una relación corta con el esposo de Andrea Legarreta, pero aceptó que él buscaba otra cosa.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Aunque no detalló mucho sobre lo que sucedió entre ambos, la cantante recuerda a Rubín con mucho cariño, ya que lo considera “muy lindo”, y fue hace más de 25 años, cuando el extimbiriche usaba el cabello largo.

¡Ay, tan lindo Erik! No fue como un noviazgo, era muy lindo, con su pelo largote; él siempre estaba muy claro en lo que quería, él quería a alguien como Andrea, quería una persona seria, una familia, él quería ser fiel. Él sabía exactamente a lo que iba”, expresó.

La integrante de “GranDiosas” destacó que todo lo contrario a lo que se decía de su supuesta relación que tuvo con Cristian Castro, ya que nunca tuvieron nada que ver y el rumor surgió cuando se lo encontró en un parque, ya que tenían amigas en común y él llegó a saludarlas y ella estaba presente.

Confesó que no es que ella siempre quiera tener parejas menores que ella, sino que siempre la buscan hombres de 10 a 15 años menores que ella, y destacó que ya no quiere ese para su vida, sino más bien, quiere un hombre de su edad o mayor, que sea serio y responsable, pero no le ha llegado.



El amor de su vida

Durante la misma entrevista, la cantante de “Acaríciame” reveló que a pesar de que salió con varios hombres, tuvo dos grandes amores o dos “amores de su vida” y uno de ellos estuvo casado y aún lo piensa.

La estrella de Hollywood platicó que la persona nunca la engañó y siempre le habló con la verdad, le dijo que estaba casado y ella lo aceptó porque se enamoró, y su relación fue tan en serio que el hombre dejó a su esposa.

Agregó que la relación tuvo un desenlace triste, ya que su “amor” regresó con su esposa porque resultó que estaba embarazada, por lo que aún piensa en lo que pudo haber sido.

Declaración a partir del minuto 50:55