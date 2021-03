“Perdónenme, pero son brutos”, dice María Conchita Alonso a quienes creen en el Covid

TIJUANA, B.C.- “Dios las hace y ellas se juntan”, reza el dicho, y así es como María Conchita Alonso y Paty Navidad se unen para hablar del tema de la pandemia en el que difieren y suman sus puntos de vista.

“Que razón, que cuerda esta”, dijo Alonso sobre los pensamientos de Navidad, quien se ha pronunciado en contra de todo lo que tenga que ver con el Covid 19.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La cantante venezolana, junto a su colega sinaloense, recomienda que estén investigando hasta encontrar la verdad como ellas lo han hecho.

En un video que se difundió en redes sociales, ambas aparecen juntas donde recalcan que aunque no creen en el uso del cubrebocas, pues hay que respetar.

“Si tú crees que la mascarilla te está protegiendo, pues te está protegiendo, la vacuna, yo no creo en la vacuna, ahora ya no te vas a contagiar, pues eso es lo que tú crees te lo respeto”, destacó Alonso.

En un tono medio burlesco, Navidad subrayó, que aún y con la vacuna, tienen que seguir con el “bozal” y tomando la sana distancia.

“Si ya estás usando el cubrebocas, para que la sana distancia, entonces traes la vacuna, y luego otra vez la sana distancia y te tienes que seguir cuidando”, reiteró Navidad.

Coincidieron en estar al pendiente de ciertos médicos que ya han dicho que ahora son tres pies los que hay que estar separados.

“Perdónenme, pero son brutos, perdónenme porque no están investigando, dejen a ella (Navidad)”, señaló Alonso.

En tanto, Navidad puntualizó que por pensar diferente no deben tachar de ignorante, porque casi la fusilan, lo único que hay que hacer es respetar.

“A mi todas las vacunas que me pusieron de chiquita, todas me enfermaron, así que aprendí a que no hay que ponerlas”, finalizó Navidad.

Ambas reiteraron que para estar armonía y del lado de la luz y verdad, hay que creer en Dios, los Ángeles y la energía bonita para estar a salvo.