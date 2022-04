Majo Aguilar opina sobre la relación de Ángela Aguilar: "qué mala onda que sean las cosas así"

MÉXICO.- Luego del escándalo en que se vio envuelta Ángela Aguilar por las fotografías filtradas en las que aparece besándose con el compositor Gussy Lau, Majo Aguilar, prima de la intérprete, dio su opinión al respecto. La jueza del programa Music Battles Mexico le envió un mensaje a su colega y familiar y habló del tema de la diferencia de edad entre ella y el compositor, quien es 15 años mayor que Ángela.

En un encuentro con la prensa recuperado por Ventaneando el pasado 11 de abril, la cantante le expresó su apoyo a su prima y le señaló que no tiene nada de que disculparse, pues ella no hizo nada incorrecto. También opinó sobre la reacción de Pepe Aguilar quien, se ha dicho, está muy molesto por toda la situación.

“Yo creo que no se tiene que disculpar absolutamente de nada. Es una mujer lista, inteligente, qué mala onda que sean las cosas así porque, pues, no sé, ellos tienen su historia. Creo que también está chafa que se esté satanizando tanto al chico. Yo lo que quiero es que ella sea feliz, entonces, no tiene que disculparse de nada; no hizo absolutamente nada malo”, dijo la cantante.

Sobre si Ángela le pidió algún consejo para salir con alguien 15 años mayor, ya que la propia Majo está en una relación con Gil Cerezo integrante de Kinky 16 años mayor que ella, respondió que no, pues Ángela es una persona muy segura y no necesita consultarla sobre el tema. Así mismo, Majo no quiso hablar más de esto, pues quiere cuidarse de ser indiscreta con su prima.

¿Qué opina Pepe Aguilar?

Finalmente, sobre la reacción de Pepe Aguilar, comentó que considera normal que el padre de la joven quiera protegerla. “Pues siempre yo creo que los papás, sus hijos van a ser sus tesoros para siempre. Yo no voy a hablar por ellos, voy a hablar por mí y ella siempre va a tener mi apoyo”, aseveró.

La intérprete también dejó claro que no cree que la carrera del compositor termine a causa del escándalo, pues considera que es un joven muy talentoso y que la situación con Ángela se está viendo de forma exagerada y seguramente el escándalo pasará pronto.