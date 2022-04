¡Bien dicen que no te enamores! Gussy Lau habla en un video tras José ManuelFigueroa ser c de Ángela Aguilar

Ciudad de México.- Tras filtrarse romance entre la hija del cantante Pepe Aguilar quien apenas cumplió su mayoría de edad y su pareja 15 años mayor que ella, nos queda la incógnita si continúan juntos pese a las críticas.

En otro escenario, José Manuel Figueroa asegura haber sido complice de la relación: “Ojalá triunfe el amor, al final de cuentas, esa es la realidad. A mí me encantaba la pareja, se me hacía una pareja diferente. Yo ya sabía, ya me había enterado, entre compositores somos muychismosos”, dijo el hijo de Joan Sebastian para DespiertaAmérica.

Sin embargo, Lau compartió en sus redes un pedazo de una canción meláncolica haciendo referencias a un rompimiento: “Bien dicen que no te enamores. Ahorita ando vibrando bajo, ya saben cómo es aquí abajo. Hay días que no duele el pecho, despierto con el pie derecho. A veces me sonríe la vida y miro claro la salida, pero hoy no”.

Parece que la relación tras ser pública de Aguilar y Lau esta viendo sus últimos días. Luego de haberse visto a Ángela en Paris.