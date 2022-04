Ángela Aguilar reaparece en redes sociales frente a la torre Eiffel

PARIS.- Ángela Aguilar con tan sólo 18 años se han convertido en una de las cantantes más importantes de la música Regional Mexicana, con su talento vocal ha conquistado a millones de sus seguidores de todas partes del mundo.

Hace apenas unos días que Ángela Aguilar estuvo en vuelta en una fuerte polémica después de que se dieran a conocer donde aparecía “besando” a su supuesto novio Gussy Lau quien confirmó su noviazgo.

En medio del escándalo la intérprete de “En Realidad” emprendió un viaje hacía a Europa donde se le ha visto disfrutar de todos los paisajes que ofrece a su alrededor, acompañada de su familia.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram la cantante compartió una serie de fotografías, en la primera imagen aparece a lado de su mamá, que en más de una ocasión ha dicho que aparte de ser su “manager”, también es su confidente y la que más se encarga de cuidarla.

Además la hija menor de Pepe Aguilar también dio a conocer otra fotografía donde aparece posando frente a la reconocida Torre Eiffel, utilizando un pantalón olgado en color negro acompañado de una gabardina negra.

La cantante no utilizó ningún título en su publicación, pero algo que ha llamado la atención de sus fanáticos, es que en las últimas imágenes que ha compartido de su viaje se le ha visto muy sería y con un rostro totalmente distinto al que se le ha caracterizado.

Sus seguidores por supuesto hicieron llegar sus comentarios y muestras de cariño en la publicación: “que hermosa”, “preciosa las dos”, “que madrugadora”, “eres una hermosa mujer y un orgullo mexicano”, “ando esperando tu llegada”, son algunos de los que se pueden leer.

Pepe Aguilar realizó un en vivo donde dio a conocer que hacían este viaje también por negocios debido a que estaban planeando fijar fechas para ofrecer una gira artística de ‘Jaripeo Sin Fronteras’ a lado de sus hijos.

Ángela Aguilar; “Me siento violada” tras la filtración de fotos

La artista mexicana publicó un video en su cuenta de Instagram para expresar todo su sentir ante lo que estaba sucediendo a su alrededor y lo mucho que le habría estado afectando emocionalmente.

"Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran” se puede leer en la publicación.