Lyn May es cuestionada sobre la existencia de sus hijas y el misterioso embarazo

MÉXICO.- Lyn May sigue bajo el reflector de varios medios tras anunciar que está esperando un bebé a sus 68 años, y aunque hay quienes afirman que es falso, la vedette sigue asegurando esta información, incluso publicó un ultrasonido para anunciar que sería un varón.

Ante esta noticia, muchos se preguntan si la artista tiene más hijos, pues muy pocas veces ha mencionado algo sobre sus 3 hijas, dos de ella las habría tenido durante su adolescencia. A pesar de estas declaraciones, Alex Kaffie cuestionó severamente en “Sale el Sol” la veracidad de su existencia.

Durante su participación a “De Primera Mano”, Lyn May recibió varias preguntas al respecto, donde informó que sus hijas son empresarias y las mantiene alejadas de los medios, ya que asegura que no les gusta ser vistas.



Tengo tres hijas mujeres, no quiero decir las edades porque se quitan las edades y ya me perdieron. No las presumo porque no les gusta, desde chiquillas cuando salían conmigo a comer las molestaba mucho en la escuela y ya no quisieron salir”, expresa en el programa.

Cuando Gustavo Adolfo Infante le comentó a la vedette que Kaffie no cree que sea madre y que a su avanzada edad esté embarazada, May se limitó a decir “Que ching*e a su madre (…) ni lo conozco”, comentario que tomó por sorpresa al elenco del programa.

¿Su embarazo es real?

Los conductores de “De Primera Mano” no pudieron evitar preguntar la veracidad del embarazo, pues mostraron no estar muy convencidos de esta noticia. Aunque Lyn May solo respondió: “¿Por qué no? Mi mamá tuvo un hijo a los 65 años”.

Incluso Lalo Carrillo se acercó a ponerle la mano sobre el abdomen de la vedette después de que afirmara que tenía 3 meses de embarazo. Además de prometerle a Infante que sería el padrino de su próximo hijo.