Lyn May sorprende al público con su participación en “Quiero Cantar”

MÉXICO.- La vedette mexicana se convirtió en tendencia luego de dar tremendo espectáculo que cautivó a todos los presentes y al público televidente del reality de Venga la Alegría, titulado “Quiero Cantar”.

La presencia de Lyn May no destacó por su voz, pasos de bailes o la forma en la que se veía, sino por un split que realizó al final de su acto y a sus casi 70 años de edad. Una vez más, la actriz demostró que la edad no es un impedimento para destacar entre los que te rodean..

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

¡Califica ahora la presentación de @lynmaychi en la aplicación TV AZTECA EN VIVO! �������������� #VLAQuieroCantar pic.twitter.com/genNnPwIYF — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 26, 2021

May interpretó la exitosa canción de Dámaso Perez, “El Mambo de Lupita”, y sorprendió con su actitud jovial, su picardía y su ánimo alegre que cautivó a todos, además de cerrar con un split tocando el suelo con su pelvis.

Sin embargo, su gran acrobacia no impresionó a los jueces y la calificaron con un 7 y dos 5, pero eso no desanimó a la concursante y Lyn May expresó que no le importaban las calificaciones, pues ella iba a divertirse. “A mí me valen madre las calificaciones”.

La vedette le dijo a los jueces Mario Lafontaine, Daisha (invitada) y Horacio Villalbos: “yo vengo a divertirme, no a que me califiquen”.

Reacción de internautas

Ante el gran show que dio Liliana Mendiola, los usuarios de Twitter no dejaron pasar su opinión y publicaron todo tipo de memes y comentarios que convirtieron a Lyn May en tendencia dentro de la plataforma.

Hubo quienes seguían sorprendidos por el split de la artista de 68 años, además de no creer que se presentaría en “Quiero Cantar”, incluso hubo quien se alarmó al ver que su nombre se encontraba en TT por suponer que posiblemente May había fallecido.