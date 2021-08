Alfredo Adame contra Gustavo Adolfo Infante: Dice que su mamá era bruja negra "que atendía en una pocilga"

CIUDAD DE MÉXICO.-Alfredo Adame arremetió contra Gustavo Adolfo Infante y dijo que la madre del periodista era una "bruja negra que atendía en una pocilga".

El actor dijo que el presentador de De Primera Mano es un "ser asqueroso, es un saponaco".

¿Tú sabes que la mamá era bruja negra? Atendía en una pocilga en Mar Mediterráneos... y que la hermana te hacía las limpias con huevo negro de gallina y no sé qué rollo", señaló el ex conductor del Programa Hoy.

"Es un mitómano, mentiroso, traicionero y empezó a atacarme... y te quiero decir una cosa, ¿tú viste el TV Notas donde yo digo me quería matar? Me presentó una persona para que me grabara y de ahí sacaron la edición esa del audio famoso... me presentó a una persona para que me llevaran a un rancho para producir algo para ahí agarrarme y matarme, golpearme, todo el rollo", dijo Adame.

Agregó:

"Yo le tengo levantada una denuncia penal a Gustavo Adolfo Infante. Lo que pasa es que este estúpido sapo, naco, con tal de ganar raiting igual que la señorita Laura (Bozzo), igual hace tropelía y media, y cree que se va a salir con la suya, yo ya lo demostré y tengo grabaciones donde Carlos Trejo dice que fue Gustavo Adolfo el que armó todo".

Adame afirmó que Infante armó todo, que lo querían llevar a un lugar, ubicarlo y ahí agredirlo.

¿Cómo terminó la amistad entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante?

Sobre cómo se rompió la amistad con Gustavo Adolfo, Adame dice que "el Rey Grupero tuvo qué ver".

"De repente comienza el pleito con el Rey Grupero y lo empieza a llevar a su programa y me empieza a atacar y le empieza a decir a la gente que no vote por mí, y deja que el Rey Grupero mande el mensaje de que no voten por mí y Carlos Trejo publique mis teléfonos, y luego lleva a Cynthia Klitbo... hasta que ladré y le dije chin$% tu mad$%#... es un cerdo, es acosador sexual, le pide favores a las mujeres", reveló.

Por último Adame dijo que Gustavo es un alcohólico y drogadicto.