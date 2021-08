Alfredo Adame acusó a Laura Bozzo con el SAT y la llamó "inepta e ignorante”

MÉXICO.- El reconocido actor estuvo como invitado para una entrevista en “¡Suéltalo Aquí!” para hablar a la situación legal a la que se encuentra Laura Bozzo, pues la famosa fue vinculada a proceso con prisión preventiva.

Ante esto, Alfredo Adame se encargó de mostrar su desprecio y la enemistad que existe entre ellos para enlistar todos los delitos que enfrentaría la presentadora de televisión. Para comenzar, habló sobre que Bozzo estuvo arraigada en Perú y acusada por crímenes de narcotráfico y lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluso declaró que tenía una ficha de INTERPOL para ser detenida en 180 países.

El actor mexicano también señaló que Laura Bozzo no podía entrar a Estado Unidos, pues podría ser encarcelada durante 40 años debido al narcotráfico y los demás delitos. Y aunque pareciera ser que Adame no podía decir algo más fuerte, el presentador contó que en Perú tenía acusaciones por asesinato. “En Perú era una mujer con muy mala fama pública, pero como estaba protegida por el hombre más poderoso del país, que era Vladimiro Montesinos, pues no la tocaban”.

Alfredo Adame comentó que por “extrañas razones” la presentadora de televisión llega a México con la oportunidad de hacer un programa “pitero”, además de calificarlo como “porquería” por creer que solo se burlaba de los demás e inventaba historias con tal de que hubiera peleas en familia.

“Total burla en contra de los mexicanos, de los valores y principios de la familia mexicana. Fue muy criticada, pero ya sabes, con tal de agarrar rating, pues las televisoras ya le permiten a cualquier 'pelado' a hacer programas”, declara el avionista.

A Laura Bozzo la define como rufiana, mentirosa, inepta, delincuente e incluso perversa por la actitud que ha mostrado públicamente.

Durante la entrevista, Alfredo narra la anécdota de cuando fue invitado al programa de Magda Rodríguez donde la enemistad creció con la conductora y con Bozzo, ya que afirma que solo lo invitaron para “atacarlo” con mentiras y falsas acusaciones.

Alfredo Adame sería el responsable de su detención

Entre tantas historias, el artista de telenovelas confiesa que un día alguien le habló con intención de proporcionarle información de Laura, donde la presentadora vendió un departamento a una pareja, pero cuando ambos quisieron escriturarlo, el condominio de 2 millones de pesos estaba embargado el SAT.

Con esto sabido, Alfredo Adame tomó el valor hace 6 meses, según cuenta, para comunicarse con la secretaría de Hacienda.

Me comunico con el Sistema de Administración Tributaria y les digo: ‘Laura Bozzo, la conductora de televisión, cometió un delito. Vendió un condominio que ustedes lo tienen embargado’. Yo les di el aviso”, confiesa.

Según lo que cuenta, el SAT se habría comunicado con Bozzo en varias ocasiones para arreglar lo sucedido, sin embargo ella se negaba a pagar o a presentarse, por lo que la suma de dinero incrementó a 80 millones de pesos por multas y demás. “Se quiere hacer la tonta hasta que el SAT decide actuar”.

Un juez le dio la oportunidad a la presentadora de acudir dentro de 48 horas en el penal de Santiaguito, sin fianza ni amparo, pues la evasión fiscal y la venta fraudulenta es un delito grande que la condenaría a 3 años en prisión.