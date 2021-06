Laura Bozzo hace berrinche por ser expulsada de “Las Estrellas Bailan en Hoy”

CIUDAD DE MÉXICO.- Lo que muchos internautas esperaban, finalmente sucedió: Laura Bozzo fue expulsada de “Las Estrellas Bailan en Hoy”.

Por tener el puntaje más bajo de esta semana, la conductora peruana salió de la famosa competencia de baile, pero no se lo tomó de la mejor manera.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Todo ocurrió este viernes cuando la titular de “Laura Sin Censura” presentó una coreografía de salsa junto a Raúl Sandoval.

Aunque, en un punto del baile, ambos se vieron desorientados, acumularon mayormente críticas positivas, e incluso elogiaron que su actitud mejoró a diferencia de las últiams semanas.

Si me voy hoy, me iré feliz”, dijo Laura tras los buenos comentarios de los jueces.

Sin embargo, a la peruana se le olvidó muy rápido lo que había dicho, pues al momento de saber que saldría de la competencia, se mostró sumamente afectada y molesta.

Arath de la Torre fue el encargado demostrar la tabla de posiciones y se revelaron los nombres de las parejas que se salvarían. Al no ver los nombres de Laura y Raúl en el tablero, se intuyó rápidamente que ambos serían eliminados.

La peruana se despidió rápidamente de sus compañeros y abandonó el foro con prisa, dejando a Arath sin una declaración final para el público.

LAS POLÉMICAS DE LAURA BOZZO EN "LAS ESTRELLAS BAILAN EN HOY"

Laura se conviritó en una de las competidoras más atacadas en las redes sociales, gracias a todas las polémicas que protagonizó a lo largo del programa.

Desde que entró Laura a sustituir a Anel Noreña cuando ésta abandonó el concurso por motivos de salud, hizo todo tipo de escándalos incomodó tanto a la audiencia como al staff del programa de Televisa.

Por lo tanto, la falta de ensayos y una mala coreografía, han hecho que tanto Laura como su ex compañeros, Carlos Bonavides, no tuvieran un desempeño brillante al momento de concursar y Lolita Cortés se lo hizo saber a la pareja en múltiples ocasiones, aunque siempre era salvada de la eliminación gracias al público.

De hecho, una de las polémicas más fuertes fue cuando Laura le habría gritado a Lolita “ábrete perra”, al salir del escenario, situación que incomodó a sus compañeros de concurso.

Otra polémica fue contra su propio compañero Carlos Bonavides, a quien acusó de hacer declaraciones en su contra y de bailar mal para perjudicarlos en la competencia.

“Cualquier cosa que pase yo siempre seré la culpable. No se hizo bien la coreografía (…) nosotros ensayamos de una manera y a la hora de bailar aquí, no coordinamos, y yo no me voy a poner a bailar sola”, se quejó en una ocasión.