¡Laura Bozzo, fuera! Participantes de “Las Estrellas Bailan en Hoy” ya no aguantan a la peruana

CIUDAD DE MÉXICO.- Gran polémica ha causado la presencia de Laura Bozzo en “Las Estrellas Bailan en Hoy”, un concurso de baile dentro del matutino de “Hoy”, donde aseguran que la peruana no merece estar dentro.

Es evidente que el desempeño de Laura Bozzo y su falta de profesionalismo para no acudir a los ensayos, se refleja en la pista de baile a la hora de concursar durante el programa y es algo de Lolita Cortés, una de las jueces, no perdona.

Desde que entró Laura a sustituir a Anel Noreña cuando ésta abandonó el concurso por motivos de salud, a ella también se le han presentado situaciones “ajenas a su voluntad”, según así lo ha expresado en repetidas ocasiones, y ha dejado plantado a su compañero de baile, Carlos Bonavides.

Por lo tanto, la falta de ensayos y una mala coreografía, han hecho que tanto Laura como Bonavides, no tenga un desempeño brillante al momento de concursar y Lolita Cortés se lo ha hecho saber a la pareja, en especial el viernes pasado, cuando presentaron su número “Ábranse Perras”.

“La Juez de Hierro” le dijo a Laura que no bailaba y que lo presentó no fue una coreografia, lo que hizo enfurecer a la participante y le dijo a Lolita que no le interesaba lo que pensaba de ella, pero más le entró el coraje cuando la juez le dijo que si no le gustaba que se fuera.

Usted no baila, usted no tendría que estar aquí. Si usted tiene trabajo no venga. ¿Sabe por qué? Porque el señor Carlos Bonavides, nuestro actor, está aquí buscando la mejor pareja y yo he visto como el señor se está esforzando y es maravilloso. Tiene un ángel encantador y baila y nos sorprende y nos da alegría”, externó Cortés.



Explotan sus compañeros

Al momento de revelar quién es la pareja eliminada y quién es la que se queda, tanto los jueces como los concursantes del viernes pasado se sorprendieron al ver que Laura Bozzo y Carlos Bonavides fue salvado por el público.

Ante ello, Laura le habría gritado a Lolita Cortés “ábrete perra”, al salir del escenario triunfante, situación que incomodó a sus compañeros de concurso, en especial a Macky, quien el año pasado quedó campeona con su equipo “Cobras” en Guerreros 2020 y participa en “Las Estrellas Bailan en Hoy”.

“Yo vengo del deporte y lo que acabo de ver, de verdad, no está planeado. A mí me parece una falta de respeto enorme. Yo no quiero estar aquí si así se manejan las cosas”, expresó la deportista refiriéndose a que permiten que Laura se quede en el programa sólo por el escándalo.

Galilea Montijo, quien conduce el concurso, le explicó a Macky que quien había salvado a Laura Bozzo y carlos Bonavides había sido el público y no los jueces.



También Emir Pabón

Otro de los concursantes molestos fue Emir Pabón, quien ese mismo día fue eliminado por tener las más bajas calificaciones, al igual que su pareja de baile, Michelle Vieth.

En una entrevista que otorgó a “¡Cuéntamelo Ya!”, el cantante y bailarín destacó que no estaba contento con los resultados ni con la actitud de Laura Bozzo, pero ya aprendió la lección y cuando vuelva a concursar, ya sabe que el pelearse con las personas es la clave.

“Por un lado sí me voy indignado porque no puede ser que a veces tengan que ocurrir estas cosas de… no de baile. Entonces, a la próxima hay que entrar a pelear”, comentó el vocalista de “Cañaveral”, mientras la conductora trata de interrumpirlo para que no hable más, diciendo: ¡No importa! (que sucedan esas cosas).



Declaración de Emir Pabón a partir del minuto 06:00