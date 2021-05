“¡No estoy loca!”: Estalla Laura Bozzo contra Carlos Bonavides

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Bozzo estalló en furia contra su compañero de baile, Carlos Bonavides, en su regreso a la semana de repechaje de “Las Estrellas Bailan en Hoy”.

La conductora peruana y el actor que interpretó a “Huicho Domínguez" aparecieron de nuevo en la pista, buscando una oportunidad para volver a la competencia, luego de que la semana pasada fueran la pareja eliminada de la emisión.

Vestidos con un extravagante look rockero, bailaron juntos la canción “A quién le importa” de Thalía, Sin embargo, tan pronto terminaron su presentación, Laura pidió que la coreógrafa apareciera en la pista.

Y así llegan #BozzAvides a la pista de baile con “A quién la importa” para reclamar su lugar en #LasEstrellasBailanEnHoy ������ @laurabozzo @BonavidesCarlos pic.twitter.com/zdx9Q6DANQ — Programa Hoy (@programa_hoy) May 27, 2021

De inmediato, y en frente de los jueces, la presentadora de “Laura Sin Censura” culpó a Carlos Bonavides de haber cambiado la coreografía a propósito.

Yo necesito que ella (la coreógrafa) venga porque yo al final, siempre soy la loca”, gritó furiosa, pues en múltiples ocasiones fue culpada de ser ella quien cambiara los pasos de baile.

“¡Esto es lo que me da rabia, que nada de lo que yo tenia uqe haber hecho ahora, lo he podido hacer!”, despotricó. “¡No estoy loca! No puedo hacer una locura si no estamos los dos compaginados”.

A LAURA BOZZO SE LE QUIEBRA LA VOZ

Laura dejó en claro que se sintió traicionada por su compañero, con quien no pudo coordinarse a la hora de presentar su baile.

“Cualquier cosa que pase yo siempre seré la culpable. No se hizo bien la coreografía (…) nosotros ensayamos de una manera y a la hora de bailar aquí, no coordinamos, y yo no me voy a poner a bailar sola”, se quejó con voz quebrada.

Lolita Cortés les dio una puntuación de 5, igual que Andrea Legarreta, mientras que Latin Lover les dio un 6. En total, Laura y Carlos sumaron 16 puntos, y será este viernes cuando se dé a conocer si volverán a la competencia o no.