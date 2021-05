Laura Bozzo sale de “Las Estrellas Bailan en Hoy”..¡Pero se rehúsa a perder!

CIUDAD DE MÉXICO.- El viernes de eliminación de “Las Estrellas Bailan en Hoy” dejó sorprendidos a los televidentes al revelar que Laura Bozzo y Carlos Bonavides eran la pareja expulsada de esta semana…¡Pero Laura se niega a perder!

En redes, algunos internautas esperaban que el actor continuara en la competencia, pues se enamoraron de su carisma y sencillez. Sin embargo, otros celebraron que la conductora peruana saldría del programa, pues desde que llegó se convirtió en la enemiga de los jueces por todos los conflictos y polémicas que protagonizó desde el primer día.

Y ahora, al ser eliminada, la titular de “Laura Sin Censura” no quiso irse sin una última polémica por su reacción a la noticia de que había perdido la competencia.

Todo ocurrió en la emisión del programa “Hoy” cuando Carlos y Laura bailaron juntos “La Boa” acompañados de la Sonora Santanera. Los jueces les dieron fuertes críticas que colocó a ambos hasta el final de la tabla de puntajes.

“No soy vidente, pero creo que la pareja que se va son ustedes”, aseguró Latin Lover, prediciendo lo que terminaría siendo real.

Los concursantes se unieron para despedir a Bonavides con un abrazo e incluso algunos dejaron salir algunas lágrimas. Sin embargo, Bozzo decidió tomar el micrófono y dejar en claro que ella no se iría.

“¡Paren esa lloradera y esa tristeza!”, exclamó la conductora.

¿Y saben por qué? Porque no me voy, me voy a quedar para el repechaje, me voy a quedar la próxima semana y a mi no me derrota nadie”, gritó Laura.