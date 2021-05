“¡Ábrete p*rra!”: El insulto de Laura Bozzo a Lolita Cortés en "Hoy"

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Bozzo dejó boquiabiertos a todos los miembros del staff del programa Hoy, cuando lanzó un tremendo insulto a Lolita Cortés durante su intervención en “Las Estrellas Bailan en Hoy”.

Todo ocurrió en la emisión de este viernes, cuando llegó el turno de la conductora peruana y su pareja de baile, Carlos Bonavides, de presentar su coreografía.

Al ritmo de la canción “Ábranse p*rras” de Gloria Trevi, Laura apareció bailando dentro de un biombo en el que se podía ver su silueta moviéndose al ritmo de la música. Luego de romper una de las paredes de papel, apareció en el escenario vestida con bodysuit de latex y el cabello rizado.

Lo que comenzó como risas e incluso algunas burlas, habría seguido con un momento de tensión, ya que en el coro de la canción que reza “Ábranse p*rras”, Laura se acercó a la mesa de los jueces y fue directo con Lolita para gritarle “Ábrete p*rra”.

Andrea Legarreta quedó enmudecida, y a la hora de lanzar su crítica sobre el baile, no ocultó su impresión de lo sucedido.

“Se trató evidentemente de la venganza de Laura”, comentó, con Latin Lover concordando con ella.

A pesar de todo, al final, dio una crítica positiva al decir que no era culpa de ellos.

LA "VENGANZA" DE LOLITA CORTÉS

Lolita Cortés pidió la presencia del coreógrafo, a quien le preguntó si Laura y Carlos siguieron los pasos de baile, a lo que éste se negó, y que lo que presentaron no fue lo que habían ensayado.

Es una vergüenza, porque esto es un fraude, porque no hubo coreografía, lo acaban de escuchar ustedes”, dijo la jueza. “Les pido, nuevamente, se den cuenta de este fraude que está sucediendo con la señora, porque no es bailarina y no está aportando”.