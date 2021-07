Alfredo Adame revela que cobra por "mentadas de ma***"

CIUDAD DE MÉXICO. – Luego de la polémica campaña política que realizó el actor y presentador mexicano, Alfredo Adame, tuvo un reencuentro con la prensa en dónde reconoció que no tiene ingresos y habló de sus planes para “sacar provecho de sus insultos”.



El actor de 63 años fue captado en su salida de los foros de Televisa a los que asistió para grabar el programa “Faisy Nights”, en el que estará como invitado próximamente.

Sin embargo, esto significó otra polémica para Adame, pues insultó al productor Lalo Suárez por mandato de un conductor que “ofreció dinero” por ello, reveló.



“Le menté la ma***. Es que el conductor me pagó un cheque jugoso, yo puro cheque jugoso, para que le mentara la ma*** al productor, y que la miento. Ya cobro por mentadas de ma***, pues ya que sirva de algo”, confesó el actor.



Alfredo Adame reveló los detalles



Al ser cuestionado sobre cuánto cobraba por cada insulto, Alfredo Adame contestó: “Dependiendo, si la quieres garigoleada o nada más la quieres directa”, expresó.



Luego de esto, el actor dijo sentirse tranquilo luego de las últimas controversias que ha protagonizado y dejó en claro que “su personalidad siempre ha sido así”.



Yo siempre he sido así, lo que pasa es que me pican y quieren sus cinco minutos de fama conmigo y mis reflectores, pero yo siempre he sido así, relajado. Ahorita con esta invitación de Televisa nuevamente y con otros proyectos que tengo, pues vienen buenas cosas, a mí siempre me vienen buenas cosas”, señaló Adame.



Posteriormente, se sinceró sobre los problemas que tiene con su familia, en especial con su exesposa, Mary Paz Banquells, señalando que gracias a que ella trabaja, él no tiene por qué darle pensión, sólo para hijo, pero como él ya es mayor de edad, esa ley ya no aplica comentó, “además yo no tengo trabajo, yo no gano dinero”, agregó.



Su regreso a Televisa



Durante la entrevista, el actor también declaró que Televisa ya le había quitado el veto que le habían impuesto, razón por la que ya “se encuentra considerado para hacer telenovelas y programas”, señaló, expresando, además, “que no le costó trabajo recuperar su lugar en la televisora de San Ángel”.



“Me llamó el vicepresidente de comercialización artística, Alejandro Benítez, y me dijo que si me quería venir a tomar un café con él. Vine, me platicó y me dijo: ´Tenemos proyectos, ¿Te interesa?´, dije: ´Claro que sí´. Lo mío es trabajar y me hicieron la cordial invitación. Ya activaron mi gafete, ya estoy recibiendo propuestas e invitaciones de todos los programas”, aseguró.



Para finalizar, Alfredo Adame confesó que recibió la invitación con mucho agrado: “Vengo sin hard feelings, como dicen, o sea, sin enojos, y sin rencores ni nada y a trabajar. Lo mío, lo mío es trabajar”, concluyó.