Laura Flores revela por qué salió de “Hoy” y se sincera sobre su relación con Alfredo Adame

CIUDAD DE MÉXICO. – La actriz, cantante y conductora de televisión mexicana, Laura Flores, recientemente habló sobre su salida tanto del programa “Hoy” como de Televisa y se sinceró sobre si realmente Andrea Legarreta tuvo que ver con esa decisión.



En entrevista con Adela Micha, la actriz de 57 años expresó que actualmente tiene una peluquería canina, además, se encuentra preparándose para ser técnica veterinaria, pues asegura que ésta es su pasión.

“Tengo mi negocio y todo. Me certifiqué. Soy peluquera canina. Me gustaban los animales desde hace muchos años. Ahora estoy estudiando técnica veterinaria. En Miami, ahí está mi changarro. Muy pocos se meten de que te reconocen, pero muy relajado. No hago esto para farandulear”, contó la actriz.



La salida de Televisa de Laura Flores



Además, contó que una de las razones por las que quiso dejar la televisora de San Ángel fue porque quería seguir creciendo profesionalmente, pues asegura que ya había formado parte de Televisa por muchos años, además contó que tuvo que tomar una decisión importante.



“Lo que pasó es que me fui a hacer novela y entonces Carlos Moreno me dijo: ´El programa o yo´. Me dijo que tenía que decidir y me fui por la novela”, indicó Flores.



Luego de esto, la actriz reveló que su relación con Alfredo Adame era muy buena, asegurando que con ella era muy buena persona y que luego de trabajar juntos formaron una gran amistad. Para finalizar, la actriz se sinceró sobre su salida de Televisa y expresó que fue por intereses propios.