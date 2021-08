Alfredo Adame contra Carlos Trejo: Dice tener pruebas de que mató a su esposa

CIUDAD DE MÉXICO.-Alfredo Adame hizo una fuerte declaración en un programa de YouTube, donde comentó que tiene pruebas de que Carlos Trejo mató a su esposa.

El actor mencionó que Trejo le dio una golpiza y un batazo en la cabeza y que eso causó que fuera internada en un hospital.

Yo te garantizo que Carlos Trejo asesinó a su esposa, yo ya mostré el acta de defunción donde dice que murió por hendidura no sé qué en el lado izquierdo y hundimiento pacelar en el lado izquierdo... del batazo que le dio y tengo a los testigos de la golpiza... que la tuvieron que internar,", señaló Adame.

Agregó:

"La dejó totalmente sin conocimiento, la dejó noqueada... la llevaron al hospital de La Raza y a los tres días murió, y cuando le iban a hacer un trasplante de sangre resultó que tenía Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida)".

Alfredo Adame afirmó que el cometer un asesinato no prescribe y que seguramente pronto Trejo estará en la cárcel.

"Yo tengo los testigos que vieron cómo la pateó, y cómo le dio un batazo en la cabeza en la sala de su casa. A su hijo Carlos cómo le dio un golpazo, cómo le pateó y lo dejó inconsciente a media calle y se lo tuvieron que llevar también al hospital La Raza", comentó Adame.

¿Cómo comenzó la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo?

El actor y el "cazafantasmas" tienen una pelea de hace vario tiempo.

De acuerdo a Milenio, la disputa entre ambos inició en 2004. Es decir, llevan 17 años en pelea constante.

Trejo contó que su pelea con Adame inició en 2004, desde que ambos se cruzaron en Televisa.

Y es que según dijo, ambos estaban con la posibilidad de que sus programas fueran transmitidos en el Canal de Las Estrellas.

“Me habló y me dijo que me fuera a trabajar con él, dije no puedo, soy muy ético. Como no podía ganar, agarró dos cómicos… se le hizo fácil llevar a trabajar a mi hermana y varios investigadores. Cuando empiezan a trabajar me echa a mi hermana encima y me empiezan a atacar”, recordó Carlos Trejo.