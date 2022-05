Luis "Potro" Caballero habla de su ruptura con Michelle Vieth: "Su exmarido la tiene amenazada"

MÉXICO.- Luis “Potro” Caballero habló por primera vez de las razones por las que terminó su relación con Michelle Vieth. El exmiembro de Acapulco Shore reveló en una charla con Eduardo Rodríguez que su romance con la actriz de telenovelas fue sumamente complicado a causa del exesposo de Michelle, quien intervino entre ellos.

Según narró Caballero en La casa de los famosos, la expareja de Vieth, Christian Aparicio, llegó a amenazarlo de muerte, por lo que él vivía con miedo, al grado de cambiar de automóvil y tratar de ocultarse. Aunque describió a Michelle como una buena persona, dijo que la relación se volvió insostenible por el vínculo de la actriz con su expareja a quien describió como psicópata y controlador.

“Duramos un año casi. Se salió de control también por su exmarido, psycho, la tiene amenazadísima, feo... también mi paz mental, primero, porque yo ya estaba de ‘me van a matar’. Cambié de coche, me amenazaban”, narró.

El influencer también señaló que la diferencia de edad y de estilo de vida fue un factor importante en su romance, pues la actriz tiene 42 años y cuatro hijos, mientras él tiene 29 y muchos proyectos en puerta con lo que busca consolidar su carrera artística.

“Completamente otro canal, es otra edad, otra responsabilidad, hijos. Yo todavía no estoy para echarme ese paquete”, señaló. Sin embargo, dejó claro que siente admiración y cariño por la protagonista de Amigas y rivales.

Revela que su exesposo no la dejaba trabajar

“Me cae increíble, pero sí, trae un background que digo 'pobrecita'. Se rifa, trabaja, saca adelante a sus hijos; pero sí… las malas decisiones de los güe*es con los que ha estado, pobre. Ojalá y se le abra el camino, ahorita ya regresó a las novelas y me da mucho gusto, ella quería regresar, pero su ex no la dejaba, la tenía en el baúl”, concluyó Luis “Potro”.