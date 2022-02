Michelle Vieth enciende las redes sociales este 14 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Vieth es una de las actrices que a través de los años se ha caracterizado por su belleza en el medio del espectáculo, además de su talento y carisma con los que dio vida a un sin fin de personajes.

Sin embargo la artista mexicana saltó a la fama gracias a su protagónico en “Mi pequeña Traviesa”, que mediante una entrevista con Yordi Rosado reveló que sólo tenía 20 años y había acompañado a su hermana hacer el casting y al final fue ella la eligida.

Actualmente Michelle se ha vuelto un poco más activa en sus redes sociales, donde suele hacer dinámicas con sus seguidores y compartir un poco más de su vida personal y laboral para mantenerlos al tanto.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram la artista publicó una sesión de fotografías, con temática del día de San Valentin pero lo que impactó a sus fanáticos fue la sensualidad con la que apareció frente a la cámara.

Mi Valentín” se puede leer en la publicación.

Michelle Vieth apareció con un hermoso vestido en color rojo de gala, mientras estaba acostada rodeada de flores rojas con un marcado escote en el que dejó ver parte de sus atributos,

Los seguidores de la actriz hicieron llegar sus piropos y muestras de cariño en la publicación: “te ves bellísima”, “buenas noches”, “te ves hermosa”, “como luces”, “mi pequeña travieza”, “maravillosa” son los comentarios que se pueden leer.

Michelle Vieth responde a críticas por utilizar filtros en su nariz

Durante una entrevista en el programa Hoy, Michelle Vieth se defendió ante las críticas que habría recibido por “editar” tanto sus fotografías en especial por modificar un poco su rostro.

"Digo ya a cada rato me ponen, entonces me da risa porque entonces hago videos y les hago así la nariz para que vean que no la tengo operada, o sea, lo que más risa me da, es que tristemente la gente pues no sabe que con maquillaje se pueden hacer muchísimas cosas, que si la iluminación, que si me puse un corrector aquí y entonces se me ve que no tengo nariz, no me importa, es juego, diviértanse que lo hago para eso” reveló.