Lucía Méndez responde a Laura Bozzo por críticas sobre su rostro: "Se estaba viendo en un espejo"

MÉXICO.- Lucía Méndez respondió a las críticas de Laura Bozzo sobre su aspecto físico, pues la abogada y conductora dijo en La casa de los famosos que la actriz se “destrozó el rostro” con las cirugías estéticas que se ha realizado.

En un encuentro con los medios, Méndez habló sobre las críticas de Laura y respondió que al decir cosas tan negativas seguramente se estaba viendo en un espejo. “Pues yo le respondo que cuando dijo eso ha de haber estado delante de un espejo, ¿no? Yo digo, porque véanme, ¿cómo me ven? Estoy bonita”, dijo.

Después le recordó a Laura que ella siempre la ha apoyado y la retó a verle el rostro con detenimiento para que se dé cuenta de que no tiene defectos, ya que, asegura, no se ha realizado ningún procedimiento quirúrgico.

“Pues yo nada más le digo a mi comadre que yo siempre la he defendido, toda la vida, y que me vea, que me vea, que no tengo nada. Y yo creo que cuando lo dijo ella estaba frente a un espejo, viéndose a ella misma”, dijo.