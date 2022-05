Lucía Méndez y Paty Manterola comparten sus experiencias con Luis Miguel

Ciudad de México.- Lucía Méndez y Patricia Manterola tienen en común además de ser cantantes y actrices, la relación que sostuvieron con Luis Miguel.

Lo anterior se hizo más evidente para Manterola, después de que en la bioserie del cantante se hiciera referencia a ella.

Debido a que en este momento las artistas comparten crédito en la cinta ‘Killer Babes’, es que surgió la duda de la prensa con relación a si ambas han charlado sobre el cantante nacionalizado mexicano.

Sí han platicado sobre Luis Miguel

Ante este escenario, fue Méndez quién acabó con la incógnita y desveló que sí ha platicado con Manterola sobre el intérprete de “La Incondicional”.

“Pues sí, nos hemos reído las dos, nos hemos reído mucho, somos comadres… ‘¿oye, qué onda con Luis Miguel?’, ‘pues sí, yo salí’, ‘yo también’, ‘ay salud comadre’, ‘salud’, y ya”, contó Lucía a los reporteros en el claquetazo final de la cinta antes mencionada.

Entre risas, la cantante y actriz se mostró de lo más natural y asegurando que el tema no es nada controversial para ellas agregó: “¿pues qué vas a hacer?, ‘oye y es buena onda’, ‘sí, padrísimo’, y ya”.

Lucía Méndez habla sobre Laura Bozzo

Por otra parte, Lucía Méndez también se pronunció a las recientes declaraciones de Laura Bozzo, quien la criticó por cómo luce su rostro, a lo que la artista dijo:

“Yo le respondo que cuando dijo eso ha de haber estado frente a un espejo, ¿no?, yo digo, porque véanme, ¿cómo me ven?, ¿muy bonita o fea?”.

Fotos: Agencia México

Por último, la actriz hizo hincapié en que no tiene ningún problema con Bozzo, pero recalcó que la primera que debe juzgarse por su físico es ella.

“Yo nada más le digo a mi comadre que yo siempre la he defendido toda la vida, que me vea, que no tengo nada, y yo creo que cuando lo dijo ella estaba frente a un espejo viéndose a ella misma”, concluyó.