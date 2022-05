¿Habrá bioserie de Garibaldi? Paty Manterola aclara dudas

Ciudad de México.- Paty Manterola no descarta que se realice una serie biografica sobre el grupo Garibaldi,

La cantante se pronunció al respecto de las especulaciones y dejó abierta la posibilidad de que esto suceda en un futuro, sobre todo porque los artistas ya han platicado de este tema.

“Es lo que dicen, pero mira, te cuento que fue muy divertido cuando nos reunimos para los 90’s en el camerino, estuvimos muchas horas esperando porque a Garibaldi le tocó ya como a las tres o cuatro horas empezado el concierto, y no saben la cantidad de anécdotas, de cosas que empezamos a contar, y a platicar y a recordar, que por ahí alguien dijo ‘imagínate una serie de Garibaldi’”, contó la artista durante su encuentro con la prensa en el claquetazo final de la cinta Killer Babes.

Darán más detalles

De la misma manera, Paty dejó claro que cuando tengan más detalles lo darán a conocer. “Fue hablarlo y fue decirlo, oigan, ¿y qué onda?, ¿sí lo hacemos?, no hay nada todavía serio, en puerta, concreto, cuando exista por supuesto que se lo vamos a contar, apenas está como si sí o si no”.

Por otra parte, Manterola también se pronunció al respecto de la negativa de su compañera Pilar Montenegro a volver al medio del espectáculo, dejando claro que tanto ella como sus compañeros de agrupación respetan totalmente su decisión.

“Pili como ustedes saben, ella se retiró, y ella nos ha pedido a la gente que la conocemos y la queremos que no hablemos de ella, porque no le interesa estar más en el mundo del entretenimiento, y la gente que la queremos y la respetamos, respetamos su decisión también y por eso no se habla mucho de ella, por respeto […] tenemos un chat los Garibaldi donde ella está presente, y así que estamos ahí en comunicación, pero ella prefiere mantenerse alejada”, explicó.