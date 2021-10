Los primeros artistas confirmados para el Vive Latino 2022

MÉXICO.- El Vive Latino se acerca y ya empieza a revelar quiénes son los artistas que estarán presentes en su edición del 2022, que se realizará el 20 de marzo. Será el regreso del festival luego de casi dos años en pausa a causa de la pandemia.

A través de una serie de videos publicados en su cuenta oficial de Instagram, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical dio pistas sobre quiénes serán los cantantes que formarán parte del evento, dejando fragmentos de canciones de cada uno en los clips, seguramente los fans de los artistas lograron identificar entre los rompecabezas musicales los temas de sus cantantes favoritos.

En el primer clip se escucha la intro de la canción "Cambia", de C. Tangana con Carín León y Adriel Favela. Otros fragmentos de las canciones les pertenecen a los Auténticos Decadentes, Black Pumas, Gary Clark Jr., Residente, Mogwai y Santa Fe Klan, quienes serían los primeros artistas confirmados.

Hasta el momento el cartel oficial no se ha publicado, pero no hay duda de que saldrá pronto, aunque no se ha confirmado si el resto de los artistas se darán a conocer con esta misma dinámica.

Un regreso esperado

En 2020 cuando apenas empezaba la pandemia, el Vive Latino se llevó a cabo pese a las protestas de muchos que acusaron de irresponsable la realización del evento. Por fortuna, los conciertos no resultaron ser un foco de contagio. Sin embargo, luego de eso en el 2021 las medidas sanitarias que estuvieron más estrictas en la ciudad y el festival no se realizó.

Fue el 17 de septiembre cuando Vive Latino sorprendió a los fans de la música en español con el anuncio de su regreso el próximo 19 y 20 de marzo. Poco a poco se retoman las celebraciones presenciales de este tipo de eventos, como será el caso de los próximos Grammy Latinos, que se realizarán el 8 de noviembre de este año.