Tecate Pa’l Norte 2021: Anuncian a Foo Fighters, The Killers, Alejandro Fernández y más

MONTERREY.- “Llegó el momento de volver a rugir”. Por primera vez, después de dos festivales digitales por la pandemia del Covid, Tecate Pa’l Norte 2021 regresa de manera presencial.

Foo Figthers, The Killers y Alejandro Fernández son las bandas que encabezan la cartelera para la edición de este año que se celebrará los días 12 y 13 de noviembre en el Parque Fundidora de Monterrey.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Otros de los artistas y bandas que subirán al escenario será Tame Impala, Muse, Carlos Santana, Imagine Dragons, Arctic Monkeys, Snoop Dog, Fabulosos Cadillacs, Queens Of The Stone Age y Kings Of Leon, entre muchos otros.

En cuanto a la música latina o hispanoamericana, llegarán Mon Laferte, Maná, Calle 13, J Balvin, Café Tacvba, Enrique Bunbury, Tigres del Norte, Juanes, Babasónicos, Los Auténticos Decadentes, Mau y Ricky, Piso 21, Joss Favela, División Minúscula, y más.

TECATE PA’L NORTE SE PREPARA CONTRA EL COVID

Algunas acciones preventivas para prevenir los contagios de Covid-19 en el festival de música, es que ampliará su territorio a un total de cuarenta hectáreas que ofrecerán mas distanciamiento al aire libre para los asistentes.

Según un comunicado enviado por Apodaca Group, entre otras acciones preventivas serán los filtros sanitarios en cada uno de los accesos y todo el personal estará certificado previamente por la Secretaria de Salud.

Este año se sumaran dos nuevos escenarios, que al igual que el tradicional Pilos Bar funcionaran al aire libre, sumando en total 9 escenarios y todos estarán ubicados en espacios abiertos.

SOBRE LOS BOLETOS

Los boletos se pueden adquirir desde el lunes 5 de julio en el sistema www.ticketmaster.com.mx y en las taquillas del Pabellón M sin cargos por servicio.

Los boletos para la edición a Tecate Pa’l Norte 2020 siguen siendo válidos para la edición 2021.

En caso de no poder asistir, se puede solicitar el reembolso de los accesos del día 28 de junio al 01 de julio de 2021 siguiendo los pasos que se mencionan a continuación:

Si la compra fue en línea o por teléfono, envía un correo a contactanos@ticketmaster.com.mx con la siguiente información:

1. Nombre del titular de la tarjeta

2. Número de referencia.

Si se cuenta con el boleto de manera física, se debe enviar fotografía con buena resolución del boleto completo por delante y por detrás, escribir “NULO” a lo largo del boleto con marcador negro indeleble y rómpelo a la mitad con las manos pasando por el código de barras lateral.