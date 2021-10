Little Mix deja de seguir a Jesy Nelson tras polémica por "blackfishing"

REINO UNIDO.- La cantante Jesy Nelson se separó de Little Mix en diciembre del 2020 y en los últimos días han crecido los rumores de que su relación con el grupo no fue del todo buena. Este año retomó su carrera como solista, algo que ha generado controversia en relación con sus colegas, quienes la han dejado de seguir en Instagram.

El hecho de que Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards y Jade Thirlwall ya no se encuentren entre sus 8 millones de seguidores, parece indicar, al menos para los fans del grupo, que la separación de Nelson no fue del todo en buenos términos. Aunque hasta el momento nadie se ha pronunciado al respecto.

En una entrevista para la revista UK Glamour, la solista reveló que no ha tenido contacto con sus excompañeros.

"No he hablado con las chicas, es extraño, porque hemos sido tan unidas, como hermanas, durante muchos años, juntas a todas horas del día durante semanas; compartimos camas, reímos, lloramos. Estábamos juntas las 24 horas, los siete días de la semana y después nada", afirmó.

Acusada de blackfishing

Jesy Nelson ha alcanzado gran popularidad con su primer tema fuera de la banda, el cual es una colaboración con Nicki Minaj que se titula “Boys”. Sin embargo, recientemente ha estado envuelta en polémica luego de que la acusaran de hacer blackfishing. El término se refiere a las personas que alteran su apariencia en busca de lucir como afrodescendientes. Otras famosas que han sido acusadas de los mismo son Ariana Grande, Kim Kardashian e Iggy Azalea.

siempre cuando les tocan a sus artistas favoritos lloran pero entiendan que lo del blackfishing es algo super grave. ariana grande lo hizo por años, igual que jesy nelson y nadie le dijo nada, ahora lo hizo iggy azalea y también lo hace nathy peluso. pic.twitter.com/xAvkua10A1 — dana (@hyedpr) October 12, 2021

Respecto a esto, su postura ha sido negar que tenga tales intenciones. "Soy muy consciente de que soy una mujer británica blanca. Nuca dije que no lo fuera. Me encanta la cultura negra. Amo la música negra. Eso es todo lo que sé, es con lo que crecí. Me tomo muy en serio esos comentarios. Nunca haría nada intencionalmente para parecer racialmente ambiguo, al principio me sorprendió que el termino estuviera dirigido a mi", dijo para la revista Vulture. Pero parece que esto no la ha sacado de la polémica, pues otras estras estrellas del pop han dejado de seguirla, como Taylor Swift y Selena Gomez.