Jesy Nelson afirma que se sentía "miserable" en Little Mix

REINO UNIDO. – La ex integrante de la banda británica Little Mix, Jesy Nelson, ha hablado por primera vez de su salida del grupo y la razón que la llevó a tomar la decisión de concentrarse en cuidar su salud mental para una entrevista con la revista Cosmopolitan UK.



Cuando estaba en el grupo creí que era normal como me sentía. Como me sentí así durante diez años pensaba que simplemente era la vida. Pero desde que lo dejé, me siento libre. No me levanto con ansiedad pensando que tengo el rodaje de un videoclip y que necesito morirme de hambre o que necesito hacer una dieta extrema para parecerme a las otras tres chicas, eso me estaba consumiendo”, expresó la cantante.

Además, Nelson señaló que solía compararse con sus compañeras Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards y Jade Thirlwall, eso, sumado a los “miles” de haters que también la atacaban, “Ahora me siento como yo, cuando miro hacia esa época en la banda, realmente no era yo. No puedo creer lo miserable que fui”, confesó Jesy para la entrevista.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



La cantante de 29 años dio la noticia en diciembre que se separaría del grupo para concentrarse en su propia salud mental, y ahora, ha revelado que su decisión se vio influenciada por la pandemia, ya que las cosas se complicaron para ella mentalmente cuando el grupo se reunió después del bloqueo para filmar el video musical de “Sweet Melody” de su último álbum juntas “Confetti”.



Sobre eso, ella expresó: “El día del video de Sweet Melody, tuve un ataque de pánico en el set porque no me veía como quería y me resultaba muy difícil ser feliz y divertirme. Alguien muy cercano a mi me dijo: Esto tiene que terminar, no puedes seguir haciéndote esto a ti misma”.



Nelson afirmó que ese fue un punto culminante para ella, pues fue cuando tomó la decisión de enforcarse en cuidar su salud mental. Además, habló sobre el contrato que firmó como solista pocos meses después de dejar Little Mix:



“Siento que ha habido algunas personas que no entienden por qué dejé el grupo, pero ahora estoy en el estudio haciendo la música que amo. Eso es lo que me aclara las ideas y me hace feliz”, concluyó la cantante originaria de Romford, Reino Unido.