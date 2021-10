Chris Evans le da follow a Selena Gomez e internautas crean historia de amor entre ambos

ESTADOS UNIDOS.- Este jueves 7 de octubre los usuarios de redes sociales armaron toda una historia de amor entre Selena Gomez y Chris Evans. El nombre de ambos se volvió tendencia en Twitter luego de los internautas inundaran la red social con montajes de ambos y con memes.

Todo comenzó cuando el actor de 40 años comenzó a seguir a la cantante en Instagram. El rumor creció luego de que la intérprete confesara en una entrevista que el actor es su amor platónico. “Me gusta Chris Evans. ¿No es lindo? Es muy lindo", dijo en el programa de Andy Cohen, Whatch what happens live.

* Chris Evans le sigue a Selena *

Todo el fandom: pic.twitter.com/J6vhBvoYj7 — ���������������� �� (@RevivalSdxnce) October 7, 2021

De inmediato circularon unas fotografía de los famosos juntos que, aunque eran un montaje, lograron engañar a más de uno. Otros no se creyeron en las imágenes, pero aseguraron que los actores hacen una bonita pareja y que sería agradable verlos juntos.

*Chris Evans sigue a Selena Gomez en Instagram*

Inmediatamente yo: pic.twitter.com/Xr23Theequ — ��������́�� (@Jesusweetener) October 7, 2021

Hasta el momento no hay ifotografías reales de los dos juntos, pero los famosos ya se posicionaron como la pareja del momento en redes sociales, a pesar de la diferencia de edad de más de diez años.



Los mejores memes

En internet ya hay toda clase de publicaciones respecto al rumor que nació de la pequeña acción de Chris Evans. Hay quienes se brulan de la situación afirmando que seguramente ninguno está al tanto del otro.

Todo Twitter: selena y chris están saliendo



Selena gomez y chris evans: pic.twitter.com/R7sPlMlsjM — Sebas Lopez (@sxbxs15) October 7, 2021

Otros han decidido dar credibilidad al rumor y se han emocionado con la posibilidad de que ambos estén en una relación.