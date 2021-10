La canción que Selena Gomez le dedicó a Justin Bieber

ESTADOS UNIDOS.- Selena Gómez es una de las artistas más reconocidas de Hollywood, ha alcanzado la fama gracias a su larga trayectoria como actriz y cantante donde ha conquistado el corazón de miles de fanáticos.

A pesar de la gran lista de éxitos que tiene la intérprete de ‘Rare’ la realidad es que no todo ha sido fácil y justo en el ámbito del amor ha sido complicado y doloroso sobre todo el noviazgo que mantuvo con el cantante Justin Bieber.

Hay que recordar que ambos mantuvieron una relación de casi 8 años en las que terminaban y volvían, incluso se ha llegado a decir que Bieber le llegó a ser infiel en varias ocasiones.

Aunque existían estos fuertes rumores, Selena aun así lo llegaba a perdonar y volvía retomar la relación, como fue de las últimas veces que se les vio juntos en 2017, paseando en bicicleta.

Selena y Justin se les veía muy sonrientes y muchos de sus seguidores los describían como enamorados, pero meses después sorpresivamente el cantante dio la noticia que se comprometería con su exnovia, Hailey Baldwin.

Ante esta situación, Selena se ausentó de las redes sociales y se compartieron algunas imágenes de que posiblemente se encontraba en rehabilitación por un fuerte ataque de estrés y ansiedad, hay que recordar que la artista también está en constantes tratamientos por su enfermedad de Lupus.

Pero fue el pasado 22 de octubre del 2019 que lanzó el sencillo de ‘Lose You To Love Me’ que en poco tiempo obtuvo millones de vistas y se volvió tendencia en redes sociales, porque precisamente hablaba de la relación que mantuvo con Justin Bieber.

En dos meses me reemplazaste, como si fuera fácil, me hiciste creer que me lo merecía, en el transcurso de la sanación” es una parte de la letra de la canción, en la que fue evidente que era dedicado para el canadiense.

Durante sus entrevistas con los medios de comunicación Gómez afirmó que el sencillo era dedicado a su expareja, era una forma de dar su versión y sobre todo de cerrar ese capítulo de su vida.

‘The hearts wants what it wants’ también éxito musical dedicado para Justin

Se dice que hay varios exitos musicales de Selena que han sido escritos y dedicados para el cantante y actual esposo de Hailey Baldwin, uno de los más recordados ha sido ‘The Herats Wants What It Wants’.

En el que al inicio de la canción, la también actriz grabó un audio en el que reveló que nunca pensó que el artista sería capaz de hacerle daño y que se sentía destrozada por una estupidez, también el tema ha sido una de las más escuchadas de su carrera.