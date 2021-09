"Ser una voz para quienes no tienen voz": Selena Gómez cuenta su historia en YouTube

ESTADOS UNIDOS.- Selena Gómez desde una edad muy temprana comenzó su carrera artística y desde entonces ha tenido un sin fin de éxitos tanto actorales como musicales, como resultado a esto se ha convertido en una de las artistas latinas más importantes.

Fue a través de YouTube Music, que se encargó de publicar un video en el que aparece Selena Gómez frente a la cámara contando parte de su historia de vida artística en la que mencionó sentirse orgullosa de sus orígenes mexicanos.

En las primeras escenas la intérprete habla de como sus abuelos de Monterrey, se fueron a Dallas ilegalmente, donde estuvieron trabajando como cocinera y en obras de construcción respectivamente, tiempo después fue cuando nació su papá: Ricardo Joel Gómez.

Además la cantante confesó que su padre era un fan de Selena Quintanilla es por eso que ella lleva su nombre, en su momento también fue una gran seguidora y llegó a ver todas sus entrevistas.

Selena admitió que durante su infancia le encantaba el programa de Lizzie Mcguire, y que nunca reconoció esa identidad rubia, de ojos azules, que en el fondo siempre aspiró ser, fue hasta que en algun momento en uno de sus programas una mamá de cuatro hijas se acercó a decirle que era una inspiración para sus hijas al ser una modelo a seguir como una mujer latina.

Mi responsabilidad es intentar hacer mi mejor esfuezo y ser una voz para quienes no tienen voz o sienten que no la tienen, me enorgullece despertar algo en la gente que las obliga a reconocer que hay ciertas cosas que aun siguen pasando y que no deberían de pasar" dijo la cantante.