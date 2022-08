Laura Zapata dijo que “México es un país de huevones” insultó a AMLO y a sus seguidores

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Laura Zapata está generando controversia en redes sociales después de haber arremetido en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus seguidores, pues asegura que México es un país “de huevones”.

Después de haberse publicado una entrevista que mantuvo Zapata con Carlos Alazraki en “Atypical TeVe” en su canal de YouTube, la hermana de Thalía estuvo comentando sobre su carrera y su vida personal, pero también hizo comentarios sobre como ella es una detractora del gobierno actual, el entrevistador le cuestionó sobre sus motivos y ella dio su punto de vista sin dudarlo.

Pero eso no fue todo lo que la Laura comentó sobre lo que piensa respecto al gobierno que está llevando el presidente.

“¿Por qué lo permitimos? Porque engaña, porque regala dinero, porque corrompe a los jóvenes, es chapucero, es incendiario, no es educado, porque piensa que el país es de él, porque siempre está fraguando cosas malas, porque ha dejado morir a muchos mexicanos, porque es una tira, no lo aguanto”, señaló.

Algo que la actriz dejó en claro es que López Obrador tiene a los mexicanos en un país de “huevones”.

“Voy a decir una palabra que me choca, pero somos un país de huevones, de estira la mano y ‘¿no me da? ¡Deme, deme! Y este les avienta, los maicea con 2 mil pesos, con mil 500 al mes, ellos se conforman con eso y dicen: ‘maicea a mi abuelita, me maicea a mí, maicea a mi hermana que es madre soltera’, entonces sumando les ha de dar 8 mil y con eso se conforman, no fueron a la escuela y desde que quitaron el civismo ¿qué nos pasó a los mexicanos?”, cuestionó.