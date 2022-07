Mónica Dossetti no a a denunciar a su hermano por agresión, afirma Laura Zapata

Laura Zapata habló sobre las imágenes en las cuales su colega Mónica Dossetti, es presuntamente atacada por su hermano, el productor José Dossetti, y afirmó que la actriz no tiene intención de denunciar por medio legal a su consanguíneo.

Tras darse a conocer que la Fiscalía de Morelos acudió al domicilio para investigar el caso que se filtró a través de un video difundido en redes sociales por el periodista Carlos Jiménez, Zapata brindó una entrevista para el programa Ventaneando en la que confesó que Mónica no desea que la policía intervenga en el caso.

Ni ella ni su mamá quieren denunciarlo, pues entonces seguirán viviendo su infierno, en varias ocasiones muchas fiscalías no han metido la mano y acaban muertas las víctimas que denunciaron, pero bueno, aquí el ojo ya está echado, ya se hizo público, y pues ahora sí que hay que esperar a ver qué es lo quiere ella y qué es lo quiere su mamá”, explicó la hermana de Thalía.

Las autoridades visitarán el domicilio

Al respecto de la reacción de la madre de la exactriz, Zapata comentó: “La mamá debe estar en una disyuntiva, pero yo como mamá sí denunciaba al poderoso, al fuerte y al agresor”.

HERMANO de MÓNICA DOSSETTI DICE q ESTÁ ARREPENTIDO

En sus 1as entrevistas ante la autoridad, Jose Dossetti se dijo arrepentido de la agresión hacia su hermana.

La @Fiscalia_Mor ya inició una indagatoria y trabaja para determinar si procederá en su Vs.pic.twitter.com/0mvu34CfdE — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 12, 2022

Posteriormente, la reconocida villana de telenovelas aplaudió que las autoridades visitaran el domicilio donde se encuentra Mónica para iniciar con la investigación del incidente.

“El fiscal de Morelos acudió anoche a la casa de la actriz agredida por su hermano, y aunque ella no quiso denunciarlo, la fiscalía ya realiza peritajes y análisis psicológicos para determinar si procede contra José Dossetti, entonces esto me parece muy interesante”, manifestó.

Por último, Laura Zapata externó su deseo de que la fiscalía llegue hasta las últimas consecuencias del caso.

“Yo le pregunté a Carlos Jiménez que si ante esto de que ellos no denuncian no se puede hacer nada, y que si el video lo coló ella, y me dice que sí se puede, porque por sus condiciones, es vulnerable a presiones psicológicas, entonces puede ser que la estén manipulando, amenazando, o presionando para que no denuncie”, dijo al respecto.