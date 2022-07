Laura Zapata niega exhibir a Thalía tras no pagar funeral de su abuela

Ciudad de México.- La actriz Laura Zapata hizo una misa en la Ciudad de México para recordar a su abuela Eva Mange, quien habría fallecido el mes pasado a los 104 años.

Por lo que la artista aprovechó su encuentro con la prensa para expresar que no tiene conflicto con su hermana Thalía, después de que trascendiera que estaba molesta con ella por no haber puesto nada de los gastos funerarios de su abuela.

Desgraciada y desafortunadamente siempre hay personas que quieren sacar notas de una cosa tan dura y tan difícil, de ninguna manera, absolutamente no, yo soy la que no he presentado, yo soy la que no le he dicho ‘fíjate que gasté tanto, ¿cómo lo hacemos?, ¿o no lo dividimos o qué hacemos?’”

Dijo Zapata a los reporteros que le preguntaron sobre el tema.

Apoyo de Thalía

Asimismo, la artista remarcó que Thalía siempre había aportado para mantener a su abuela en las mejores condiciones.

“Ella cooperaba, fue muy puntual siempre en su propuesta económica, pero quiero decirles que no me mantiene, que no vivo de ella, que no sé hacía al cien por ciento cargo de todos los gastos, porque ¡qué barbaridad!, entonces piensan que toda mi carrera pues es del aire”, manifestó.

Además aprovechó para enviar una indirecta a las personas que dicen que Thalía era quien únicamente aportaba al mantenimiento de Mange. “Eso lo dicen las personas mantenidas, que nunca han trabajado y que no saben que cuando uno trabaja tiene una remuneración, ya quisiera parar eso”.

Los restos de Eva Mange

Por último, Laura Zapata reveló el lugar donde desea depositar los restos de su abuela.

“Luego a mi papá lo quiero exhumar, quiero conseguir [un nicho]… mi abuela quería estar en una iglesia, en la Catedral, porque como ella trabajó en Palacio Nacional, se cruzaba esos 30 años que trabajó en Palacio Nacional, se cruzaba a oír misa a la Catedral, entonces ella me decía que quería quedar en la Catedral, entonces estoy tratando de hacer todo ese movimiento para poder llevar a los tres cuerpos ya”, remató.