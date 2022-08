Laura Zapata llama “baja y vulgar” a la polémica entre Niurka y Cynthia Klitbo

Ciudad de México.- La actriz Laura Zapata fue interrogada tras la controversia entre Niurka y Cynthia Klitbo, quienes iniciaron una pelea luego de que la cubana tuviera un romance con Juan Vidal aun con las advertencias que le hizo Klitbo sobre el actor.

En su encuentro con la prensa en el aeropuerto de Ciudad de México, los reporteros la cuestionaron sobre su opinión respecto al tema de Marcos y Klitbo al defender a Vidal, a lo que Laura dijo que no tenía intenciones de entrometerse debido a que su imagen con iba con el tipo de polémicas en las que se relaciona Niurka.

No, no, no, no… esos son chismes, no quiero entrar en chismes. Una manera de no participar en esta vibración tan baja y vulgar, tan corriente a la que no pertenezco es no responder preguntas que no tienen nada que ver conmigo”