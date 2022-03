Laura Bozzo y Raquel Bigorra compiten por horario en Imagen Televisión

MÉXICO.- Luego de varios meses de inactividad por sus problemas con las autoridades mexicanas, Laura Bozzo podría regresar a la televisión. Según reveló Álex Kaffie en su columna "Sin Lisonja", de El Heraldo de México, la presentadora de Laura en América estaría haciendo fila para tomar el lugar de Rocío Sánchez Azuara una vez que deje Imagen Televisión para mudarse a TV Azteca.

De igual forma, el periodista de espectáculos comentó que Raquel Bigorra también se ha presentado como candidata para ocupar el puesto. Ambas habrían ofrecido proyectos de talk shows para presentarse en el horario que quedará vacío, por lo que actualmente estarían compitiendo por la vacante.

“Larva de América y la Bigorra ¡se disputan! el horario que deja vacante Rocío Sánches Azuara” se lee en la publicación de Kaffie vía Instagram donde se refiere a la conductora peruana con su ácido sentido del humor. Hasta el momento no se tienen más detalles de los proyectos que estarían ofreciendo las conductoras o de por cuál de las dos se incline la televisora.

"Por favor ya no le den trabajo aquí a la señora Bozzo.. No es para nada agradable y no brinda nada productivo al televidente", "Ya no más de lo mismo, puro aburrimiento", "Jesús bendito. Ya nadie va a querer ver la televisión" y "Pues adiós imagen TV en ese horario" son algunos de los comentarios de los internautas que, en general, desaprueban a Bozzo.

Bozzo quiere volver

Cabe recordar que una vez suspendida la orden de aprehensión en su contra por una deuda millonaria de impuestos, Laura Bozzo está buscando la forma de regresar a la pantalla con algún programa al estilo de Laura en América. En el pasado Flor Rubio comentó que tanto Televisa como TV Azteca se negaban a recibirla en sus sets por lo que todo parece indicar que la conductora buscará el espacio en Imagen Televisión.



"Quiero agradecer a mi Virgen de Guadalupe por este nuevo milagro en mi vida: regresar a la tele, ya les contaré en lo que andamos con mi manager que debe concretarse esta semana, no puedo hablar más. Los amoooooo", escribió Laura Bozzo hace varias semanas, aunque hasta el momento no se ha confirmado su esperado regreso a la pantalla chica.