Raquel Bigorra pinta su raya con Daniel Bisogno

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las polémicas más mediáticas del espectáculo, fue las diferencias que tuvieron Daniel Bisogno y Raquel Bigorra, después de que se dijera que supuestamente vendió una fotografía en el que el conductor aparecía con otro joven en un antro.

La conductora cubana fue una de las invitadas de Mara Patricia Castañeda en su programa de ‘En Casa de Mara’, donde reveló que en ningún momento ella había dado esa información, como lo dijo hace unos años Paty Chapoy en el programa ‘Ventaneando’.

Raquel reveló que en toda esta situación decidieron “echarle el muerto” debido a que una persona como Daniel que mide dos metros y siendo alguien tan famoso era evidente que podía llamar la atención en un lugar público.

Para la conductora revela que su excompadre no supo manejar la situación porque no se aceptó a él mismo, por “miedo” a que las personas de su alrededor no la quisieron, por lo que al final él quisiera hacer su vida.

Sin embargo Raquel confesó que al vivir esta fuerte situación, de alguien que era un amigo tan cercano, se dio cuenta que hay personas que la apoyan incondicionalmente y creen en ellas, como Coque Muñiz que le brindaron un emotivo mensaje.

Además la también actriz dio a conocer que fue víctima de una “cortina de humo”, porque se convirtió en un tema mediático casi un mes, por supuesto en su momento le dolió y fue difícil vivirlo emocionalmente.

Vi que le hizo eso durante muchos años a muchas personas, pero nunca pensé que me lo hiciera a mi, me creí la amistad” reveló Raquel Bigorra.

Por su parte Raquel si admitió que en su momento lo buscó y le envió un mensaje muy amoroso, que buscó ser empática y le hizo saber que contaba con su apoyo y que no le importaba lo que dijeran los medios.

¿Raquel Bigorra volvería hablar con Daniel Bisogno?

Cuando Mara Patricia cuestionó a Raquel sobre si volvería a hablar con Daniel Bisogno ella respondió que no mantiene contacto actualmente con él y no quiere volver hablar porque piensa que todo está más que claro.

“No ni me gustaría aclarar, no hay nada que aclarar, si fue muy claro, es como que yo tenga un, no se haber me cachen el algo, yo diga en lugar de decir en vez de aceptarlo no hay que repartir culpas” reveló Raquel.