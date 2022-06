Laura Bozzo en fuerte pelea con Ivonne Montero y Natalia Alcócer: tuvo que pedir asistencia médica

MÉXICO.- La casa de los famosos 2 tuvo uno de sus momentos más intensos de la temporada luego de que Laura Bozzo, Natalia Alcócer e Ivonne Montero se dirigieran gritos e insultos frente a todos sus compañeros del reality.

Todo empezó cuando Laura hizo explícito su desacuerdo por la salida de Luis “Potro” Caballero y le pidió a Natalia que se fuera de la habitación en la que estaban. Muy molesta, les dijo a sus compañeros que tenían que elegir entre una o la otra, ya que no podían estar juntas en el mismo lugar.

Natalia no se quedó callada y decidió salir del cuarto para después insultar a Bozzo llamándola “una señora de edad”, lo que causó que la conductora estallara contra su compañera.

“Tu a mí no me vas a llamar una señora de edad porque me estás discriminando [...] Vieja tu madre”, le gritó Bozzo.

Después llamó a Natalia “robamaridos”. Ivonne Montero intentó calmar el pleito, pero solo consiguió que Laura también arremetiera contra ella con fuertes insultos. “Deja de verme así con esa cara. Tú a mí no me vas a hablar así porque no he hablado ni cinco minutos contigo”, le dijo Montero a Bozzo.

Arremete contra Ivonne Montero

“Tú sabes quién votó contra Potro y vienes a hacerte la víctima. Ahora resulta que nadie votó contra Potro”, reprochó la peruana. Después dijo que Ivonne necesitaba estar en el relity para ganar fama, ya que nadie la conoce.

“Y tú decídete por un hombre porque el ejemplo que le estás dando a tu hija es horrible. De cama en cama”, agregó Laura entre los insultos a Montero. Esto hizo estallar a sus colegas, quienes defendieron a Ivonne de las críticas a su estilo de vida y su faceta como madre.

Laura Bozzo no arremetió solamente contra Natalia, también se fue contra Ivonne Montero y todo esto se dijeron ��#LCDLF2 pic.twitter.com/UkKum00HkP — ���� ������������������ (@LaComadritaOf2) June 1, 2022

Finalmente, Bozzo sufrió de presión baja luego del escándalo por la pelea y tuvo que ser intervenida por paramédicos. Aunque se pensó que tras el incómodo episodio abandonaría el show, la conductora terminó tranquilizándose y permaneció en la casa. Sin embargo, sus compañeros opinan que pasó los límites y están acordando votar para que la eliminen de la temporada.