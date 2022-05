A Laura Bozzo se le cae el “diente” mientras come en La Casa de los Famosos

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Bozzo es una de las conductoras más polémicas del medio del espectáculo, actualmente una de las participantes del reality ‘La Casa de los Famosos 2’ donde ha dado mcuho de que hablar.

La también abogada se ha convertido en protagonista de un sin fin de memes que se han vuelto virales en redes sociales, por las reacciones que ha tenido ante distintas situaciones dentro de la casa.

Hace unos días la conductora se encontraba en convivencia con sus compañeros comiendo en el interior de la cocina, cuando de un momento a otro ocurrió lo inesperado se le cayó un “diente”.

Niurka Marcos era quien se encontraba enseguida de Laura, quien mientras hablaba, salió algo volando sobre su comida, inmediatamente sus compañeros le dijeron que se trataba de un diente.

Se me cae la comida de la boca”.

Pero cuando Laura escuchó que estaban diciendo que se trataba de un diente, inmediatamente los enfrentó y les aclaró que no era cierto eso y hasta los llamó “pen$$%&”” directamente.

Inmediatamente sus seguidores reaccionaron en la publicación e hicieron llegar sus muestras de apoyo y algunos otros hasta críticas: “yo amo a Laura”, “esa Laura se quedará más tiempo del pactado”, “Laura tiene que ser la ganadora”, “Laura es única” se puede leer en la publicación.

Culpan a Laura Bozzo de tapar el baño en La Casa de los Famosos

Las celebridades durante su convivencia dentro de la casa, han tenido distintas controversias y hasta momentos vergonzos, hace unos días los participante sllegaron a tener inconvenientes con el baño,porque el agua estaba estancada.

“Por favor, la persona que haya tapado el baño, el que originalmente era de mujeres, que ya no es de mujeres; es de todos, se les tapó el baño y no lo destaparon. Así que de la manera más atenta, la persona, la que se le tapó tenga la amabilidad de pasar al baño y destaparlo. Porque yo no puedo”, dijo la actriz.