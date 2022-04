Ivonne Montero es creyente de la Santa Muerte y la lleva como copiloto

La actriz Ivonne Montero fue el blanco de los medios después de que la captaran acompañada de una calavera que ocupaba el lugar del copiloto en su automóvil.

Tras revelarse las imágenes, diversos internautas y algunos medios de comunicación especularon con la idea de que Montero era creyente de la Santa Muerte, por lo que la actriz decidió romper el silencio y aclarar esta duda.

Me han preguntado mucho, a mi me gusta mucho la imagen de las calaveritas, por aquí tengo collares, tengo cositas, no tiene nada qué ver con la Santa Muerte, no rindo tributo a esa imagen”, explicó la artista en entrevista para el programa Ventaneando.

Posteriormente, Ivonne aclaró el motivo por el que en su carro iba una calavera. “Yo creo en la muerte como una transición, como una resurrección o un renacimiento de la vida eterna, la puse para que vean que estoy acompañada”.

La pequeña es muy valiente

Por otra parte, la intérprete se dijo feliz y orgullosa de su hija Antonella, quien recientemente cumplió 9 años de vida. “Es una guerrera, es como mi maestra, ella me está superando en muchos sentidos, en el tenor de demostrar lo fuerte que es, la misión tan grande que tiene aquí, para estar con nosotros, el haber enfrentado tan fuerte la muerte en un momento de mucha incertidumbre, de mucha angustia, verla ahora tan llena de vida, tan llena de ilusión”.

Sin embargo, la artista recalcó que la pequeña es muy valiente, pues desde su nacimiento ha luchado contra la cardiopatía que le fue detectada. “Antonella por su condición de vida va a tener que estar en constante revisión, va a estar probablemente sometida a distintas cirugías, puede que el falte una válvula, una prótesis de una válvula que con el tiempo y con los años tiene una fecha de caducidad y va a tener que estarse cambiando, esta cirugía puede hacerse por una cirugía a corazón abierto o un cateterismo, que es lo ideal para no ser tan invasivo”.

Por último, Ivonne Montero lamentó que la madre de Fabio Melanitto no quiera saber nada de Antonella a pesar de ser su abuela.

“Con la abuelita paterna no, no, ahí no quisiera mencionar mucho del tema porque me voy a escuchar… pero ella no la quiso, lamentablemente, porque es muy triste, porque es una extensión de su papá y no reconocer, me da mucha tristeza porque, y más por ella, porque Antonella está feliz, no le hace falta tampoco, pero si estuviera sería maravilloso que ella tuviera ese afecto de parte de su familia”, concluyó.