Así fue la pelea entre Celia Lora y Pablo Montero en “La Casa de los Famosos”

MIAMI, Florida.- Una vez más, Celia Lora volvió causar controversia en “La Casa de los Famosos” y ahora tuvo un encontronazo Pablo Montero, quien le exigió respeto porque era mayor que ella.

En un video publicado en TikTok se muestra el momento en que el cantante de música ranchera le pide a la hija de Alex Lora que lo respete y deje de hablar mal de él a sus espaldas.

Como yo te lo estoy diciendo, en buen plan, ¡respétame! Te lo estoy diciendo ahorita: ¡Respétame! Es todo. Respeto a tus semejantes, sean mayores o de tu edad”, le dice Pablo a Celia.

Mientras, la influencer le pregunta que si cómo puede pedir respeto si él no lo hizo con ella, ya que en cuanto a conoció le dijo que “siempre se la ha querido coj…”, a lo que Montero reaccionó extrañado ante lo que decía Lora y lo negó todo.



¿Por qué empezó la pelea?

Todo parece indicar que Celia Lora esparció un chisme dentro de la casa en el que involucraba a Pablo Montero y una mujer, quien supuestamente trató de tener relaciones íntimas con él.

“Tú estás inventando que se me encueró a mí una persona… bueno, ya… a eso te dedicas, a estar hablando mal de la gente, punto. Me respetas y punto”, externó Pablo.

Celia trató de justificarse diciendo que nunca en su vida había tenido un pleito con nadie y que el problema era él, pero el intérprete le contestó que tal vez nadie se atrevía a decírselo en su cara, pero que a él lo va a respetar.

“No, porque la gente no es tan delicadita. Osea, me llamas y ya empezaste a gritar como loco”, le dijo Celia a Montero, mientras el cantante le seguía exigiendo que lo respetara como él lo hacía con ella y no pedía nada más.

El motivo del pleito no se explica en el video, pero posiblemente, la mujer a la que se refería Celia y que se le “había encuerado” a Pablo pudo haber sido Gaby Spanic, quien fue tema de conversación en la casa cuando en una de las noches fue a la cama de Pablo y estuvieron un buen rato juntos, después de haberse dado unos “besitos” en una fiesta.

Lo que si está comprobado es que Celia Lora ha protagonizado varias peleas dentro de la casa, uno de ellas fue con Anahí Izali, a quien le dijo “escort” y que cobraba 2 mil 500 pesos por tener sexo, después de que la modelo la llamó “asesina que estuvo en la cárcel”.

Otra de las pelas la tuvo con Alicia Machado, a quien Celia señaló de ponerse de lado de Anahí, pero la venezolana le dejó claro que a ella no la tratará como a la modelo, asegurando que era una persona vulgar, conflictiva y que nadie la conocía en Estados Unidos.