10 canciones emblemáticas de Alex Lora en su cumpleaños 68

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los principales representantes del rock mexicano es el legendario Alex Lora y su grupo El Tri, quién ha puesto el nombre del país muy en alto a nivel internacional a través de su música.

Este músico es uno de los precursores del rock cantado en español. Comenzó su trayectoria siendo un adolescente cuando decidió formar la agrupación Three Souls In My Mind, el 12 de octubre de 1968, el mismo día que se inauguraron las Olimpiadas en México.

Con Three Souls se presentó en el Festival de Avándaro, realizado en el Estado de México, y considerado como el evento contracultural más importante en la historia del país.

Ya como El Tri, logró una popularidad impresionante en México así como la internacionalización, ya que se presentaron en diversos países de Latinoamérica. En la actualidad, El Tri se mantiene vigente como una de las agrupaciones más importantes de la escena musical mexicana.

Hoy celebra el músico su cumpleaños 68 y para festejar junto con él compartimos una lista con sus 10 éxitos más emblemáticos, que lo han acompañado a través de su carrera por el mundo del rock mexicano.