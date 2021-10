Kristal Silva le reclama a Laura G por criticar sus vestuarios

MÉXICO.- La conductora de "Venga la Alegría" parece que ya no podía contener sus ganar de responder a los comentarios sobre los looks con los que aparece en el programa, y es que su compañera Laura G ha intentado dejarle muy en claro lo que piensa sobre sus elecciones de vestuario.

Durante la divertida sección de "El buzón de quejas de Margarita", donde aparece el personaje de Capi Pérez, la de Recursos Humanos comenzó a leer algunos de los mensajes que dejan los usuarios de redes sociales hacia los conductores del show matutino de TV Azteca, donde más allá de dejar tiernos textos, hubo internautas que decidieron atacar a los demás.

En un inicio, Margarita leyó un mensaje que iba para Laura G, en donde le pidieron que dejara de vestirse como una persona mayor: “Por favor, Margarita. Dile a Laura G que no sea tan doñita. Está muy hermosa para que se crea doñita”, decía el mensaje.

Ante esto, la también influencer se defendió y comentó que vestía de esa forma porque desde su última cesárea se sentía como una 'doñis', ante esto todos bromearon que debería enseñar más la pierna, incluso el personaje de Capi comentó que debería salir en pezoneras para que pueda 'alocarse'.

Con este tema entre los presentadores de "Venga la Alegría", Kristal Silva decidió aprovechar la oportunidad y expresar que la ex conductora de Televisa suele criticarla por su vestuario y que le replica que siempre "enseña mucho". Incluso aladió que los comentarios de Laura eran muy parecidos a los que te haría una tía.

"Ella siempre me está criticando mi forma de vestir, porque dice que enseño mucho”, afirmó Silva. Lo que la modelo no esperaba es que luego un mensaje llegara a ella para decirle que levanta pasiones entre los televidentes, por lo que no debería hacerlo porque esta casada.

La conductora respondió que no tiene nada de malo su forma de vestir, ya que a ella le gusta y no tiene que vestir como presuntamente debería hacerlo una mujer casada. “¿Dónde dice que estando casada no me puedo vestir así? ¿Dónde? Porque puedo. No ando tan rabona, o sea, es lo normal", señaló entre risas con los demás presentadores.