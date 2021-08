Laura G es expulsada de “Quiero Cantar” y lo celebran en redes

CIUDAD DE MÉXICO.- El reality “Quiero Cantar” sorprendió a todos este viernes con la expulsión de Laura G, algo que los internautas celebraron en redes sociales.

Quien se despide de la competencia este día de 'Quiero Cantar' es Laura G”, dijo Sergio Sepúlveda, conductor de la competencia de canto.

Las compañeras de la presentadora de “Venga la Alegría” corrieron a abrazarla y desearle lo mejor.

“Di mi todo, lo disfruté mucho, siempre he dicho que me da nostalgia de mis compañeros, no es mi sueño cantar, pero que se queden los que sí tienen ese sueño y le saquen el máximo provecho. Nosotros sigamos en VLA”, expresó Laura.

“¡YA ERA HORA!”: DICEN LOS INTERNAUTAS

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, pues para sorpresa de todos, la mayoría de los internautas estuvieron de acuerdo con la expulsión.

Esto ocurre debido a que, desde que comenzó la competencia, todos aseguraban que Laura G no sabía cantar y que su participación era mediocre.

Algunos aseguraron que se le permitió permanecer en el show para elevar el rating, mientras que otros para favorecer a Anette Cuburu, otra de las participantes más criticadas de la emisión.