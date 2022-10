Khloé Kardashian reclama a Kanye West en nombre de su familia tras haber sido llamadas "mentirosas"

ESTADOS UNIDOS.- Khloé Kardashian ha salido en defensa de su hermana.

Este miércoles, Khloé comentó en una publicación de Instagram de su excuñado, Kanye West, donde el rapero habló de cómo las Kardashians le impidieron ver a su hija en su cumpleaños.

En su publicación, hace evidente que las Kardashians no le permitieron asistir a la fiesta de cumpleaños número 4 de Chicago hace meses, enfatizando que su ex, Kim Kardashian no lo invitó.

No obstante, Khloé comentó en dicha publicación:

'Ye', te quiero. No quiero hacer esto mediante redes sociales, pero TÚ sigues trayéndolo aquí. Eres el padre de mis sobrinos y estoy intentando ser respetuosa, pero por favor DEJA de intentar difamar a Kimberly, y de usar el nombre de nuestra familia cuando quieres desquitarte"

Haciendo énfasis en que todos ya estaban cansados del tema del cumpleaños, Khloe continuó:

De nuevo con el tema del cumpleaños. Para de una vez. Todos conocemos ya la verdad. Y, en mi opinión, ya estamos cansados del mismo tema"

Khloé niega que su familia le impida ver a sus hijos

Instagram

Khloé, además, contradijo las declaraciones del rapero respecto a su supuesto impedimento de ver a sus hijos:

Sabes exactamente dónde están tus hijos todo el tiempo, y TÚ fuiste quien decidió tener dos fiestas de cumpleaños por separado. He visto todos los mensajes que lo prueban. Y cuando cambiaste de opinión, y quisiste asistir, viniste"

Terminó su comentario enfatizando que sus palabras venían de buena fe:

Tal como señalaste, ella es la que cuida a tus hijos el 80% del tiempo. Por favor, déjala y deja a la familia fuera de problemas, para que los niños puedan ser criados pacíficamente. Mis palabras vienen desde un lugar de amor y estaré feliz de continuar esta conversación en privado, si lo deseas"

Instagram

Cuando Kanye comenzó a reclamar sobre no haber sido invitado a la fiesta de cumpleaños de su hija, una fuente reveló a People que "él siempre ha sido bienvenido y siempre asiste a los eventos familiares".

El fundador de 'The Yeezy' publicó una captura de pantalla del comentario de Khloé y respondió, utilizando mayúsculas:

Estás mintiendo y todas ustedes son unas mentirosas"

Dentro de su escrito enfatizó que "básicamente secuestraron a Chicago en su cumpleaños para que pudiera recordar que su padre no había estado ahí".

Además, reiteró su previo comentario de que fue Travis Scott, el novio de Kylie Jenner, quien le había enviado la ubicación de la fiesta, añadiendo que "así se comportan [las Kardashian] con los padres negros".

